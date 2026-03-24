Iran, 466 arresti per "tradimento": tensione e negoziati incerti Teheran accusa: “Fomentavano panico”. Usa: situazione ancora fluida

Le autorità iraniane hanno annunciato l’arresto di 466 persone definite “elementi venduti e traditori affiliati al nemico”. A riferirlo è l’agenzia Tasnim, vicina agli ambienti governativi. Secondo la nota ufficiale, i fermati sarebbero accusati di aver fomentato panico e insicurezza nella popolazione, diffondendo propaganda ostile e coordinando attività destabilizzanti soprattutto attraverso i social media. Le accuse includono la creazione di un clima di paura e l’istigazione a comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

Il clima politico e sociale

L’ondata di arresti si inserisce in un contesto di forte tensione interna, con le autorità di Teheran impegnate a rafforzare il controllo sulla sicurezza e sull’informazione. Le operazioni segnalano un irrigidimento nella gestione del dissenso, soprattutto online, dove negli ultimi anni si sono moltiplicate le campagne critiche verso il governo. Non è chiaro al momento quanti degli arrestati siano stati formalmente incriminati né quali siano le prove a loro carico. Tuttavia, il linguaggio utilizzato – “traditori” e “affiliati al nemico” – evidenzia un’impostazione fortemente politica dell’operazione.

Negoziati internazionali ancora incerti

Parallelamente, restano incerte le prospettive diplomatiche sul fronte internazionale. La Casa Bianca, attraverso la portavoce Karoline Leavitt, ha definito “fluida” la situazione dei negoziati per una possibile de-escalation del conflitto. Le dichiarazioni arrivano dopo che il presidente Donald Trump aveva parlato di progressi significativi e di un accordo vicino sui punti principali. Tra le ipotesi circolate, anche quella di Islamabad come possibile sede di incontri diretti già nei prossimi giorni. Washington, tuttavia, invita alla cautela: le trattative sono in corso ma restano delicate, e nessun incontro potrà essere considerato confermato fino a un annuncio ufficiale.