Ucraina, i "muli di ferro" salvano vite al fronte Robot terrestri portano munizioni e feriti nelle trincee di Pokrovsk

Nel cuore del fronte orientale ucraino, nella regione di Donetsk, la guerra si combatte anche con mezzi silenziosi e senza equipaggio. Sono i cosiddetti “muli di ferro”, veicoli robotici terrestri che stanno diventando essenziali nelle operazioni attorno a Pokrovsk, una delle aree più calde del conflitto.

Qui i soldati di Kiev, nascosti nelle trincee, resistono agli attacchi russi e cercano di mantenere le linee. Ma il vero problema non è solo combattere: è sopravvivere, ricevere rifornimenti e evacuare i feriti sotto una costante minaccia dall’alto.

Come funzionano i muli di ferro

Si tratta di UGV, veicoli terrestri senza equipaggio, controllati a distanza. Possono trasportare munizioni, acqua, viveri e persino soldati feriti. La loro caratteristica principale è la bassa visibilità: hanno una sagoma ridotta e una firma termica molto inferiore rispetto ai mezzi tradizionali. Questo li rende difficili da individuare per i droni russi, che dominano il campo di battaglia. Dove un camion o un blindato verrebbero rapidamente colpiti, questi robot riescono spesso a passare inosservati.

La guerra dei droni cambia la logistica

L’uso massiccio di droni da parte delle forze russe ha reso estremamente rischioso ogni movimento in superficie. Le strade verso il fronte sono costantemente sorvegliate e colpite. Per questo i “muli di ferro” rappresentano una risposta tecnologica a un nuovo tipo di guerra: meno uomini esposti, più automazione. I robot possono operare anche di notte o in condizioni difficili, riducendo le perdite tra i soldati.

Un’innovazione destinata a crescere

L’impiego di questi sistemi segna un’evoluzione significativa nelle operazioni militari. Non solo supporto logistico, ma veri strumenti salvavita, soprattutto nelle evacuazioni mediche dalle trincee. Nel conflitto tra Ucraina e Russia, dove la tecnologia ha assunto un ruolo centrale, i “muli di ferro” mostrano come la guerra moderna stia cambiando rapidamente, trasformando anche le operazioni più tradizionali come il trasporto e il soccorso.