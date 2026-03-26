Londra alza il livello: navi russe nel mirino Via libera agli abbordaggi, la guerra si sposta anche sui mari

La decisione di Londra segna un cambio di passo nella guerra tra Russia e Ucraina. Il via libera alla Royal Navy per abbordare le navi sospettate di trasportare petrolio russo aggirando le sanzioni introduce un elemento nuovo: il confronto diretto, anche se indiretto, sui mari.

Non si tratta solo di una misura tecnica contro l’elusione delle restrizioni economiche, ma di una scelta politica che amplia il perimetro del conflitto, portandolo oltre il terreno ucraino e dentro le rotte strategiche dell’energia.

La mossa britannica cambia lo scenario

L’autorizzazione concessa dal governo britannico consente operazioni di ispezione e potenziale sequestro nei confronti della cosiddetta “flotta ombra”, il sistema di petroliere utilizzato da Mosca per continuare a esportare greggio nonostante le sanzioni occidentali.

È un passaggio delicato. Per la prima volta dall’inizio della guerra, un Paese europeo apre esplicitamente alla possibilità di interventi navali diretti su asset riconducibili alla Russia, anche se formalmente civili. Il rischio è quello di incidenti o escalation in mare, soprattutto nelle aree più trafficate tra Mar Baltico e Mar Nero.

Raid e contro-raid: la guerra continua

Sul terreno, intanto, la guerra non rallenta. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito la regione di Odessa, danneggiando infrastrutture portuali e industriali strategiche per l’economia ucraina.

Parallelamente, droni di Kiev hanno raggiunto obiettivi sensibili in territorio russo, inclusa la raffineria di Kirishi, nella regione di Leningrado, e i terminal petroliferi di Ust-Luga e Primorsk, costringendo a sospendere temporaneamente le spedizioni.

Il conflitto si conferma così una guerra di logoramento, dove energia e logistica sono diventati obiettivi centrali tanto quanto le posizioni militari.

Diplomazia ferma e tensione globale

Sul piano diplomatico, i colloqui mediati dagli Stati Uniti restano in stallo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di una fase “complicata”, mentre il presidente finlandese Alexander Stubb ha ipotizzato che i negoziati possano essere arrivati a un punto morto.

Nel frattempo, nuovi equilibri internazionali si consolidano. L’accordo di cooperazione tra Bielorussia e Corea del Nord rafforza il fronte vicino a Mosca, mentre la crisi in Medio Oriente contribuisce a spostare l’attenzione globale.

In questo contesto, la decisione del Regno Unito assume un valore che va oltre la singola misura: è il segnale che il conflitto entra in una fase più ampia e potenzialmente più rischiosa, dove anche il controllo delle rotte marittime diventa terreno di scontro.