Melania Trump al summit IA con un robot umanoide “Mi chiamo Numero 3”: l’automa accompagna la first lady al vertice globale

Un ingresso che ha catalizzato l’attenzione e sintetizzato il senso dell’evento. Melania Trump ha partecipato al vertice internazionale “Fostering the Future Together Global Coalition” accompagnata da un robot umanoide, capace di muoversi e interagire con naturalezza tra i presenti. L’automa, che ha dichiarato di chiamarsi “Numero 3”, ha affiancato la first lady americana fino al tavolo dei lavori, presentandosi pubblicamente e sottolineando di essere stato progettato e costruito negli Stati Uniti. Una presenza che ha trasformato un semplice arrivo istituzionale in una dimostrazione concreta delle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Tecnologia e diplomazia

Il vertice ha riunito rappresentanti istituzionali e figure di primo piano da diversi Paesi, con un focus sul ruolo dell’innovazione tecnologica nella società contemporanea. Tra gli ospiti anche Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, insieme ad altre first lady impegnate nel confronto su sviluppo, etica e regolamentazione dell’intelligenza artificiale. L’apparizione del robot umanoide ha rappresentato una sintesi visiva dei temi al centro del dibattito: la crescente integrazione tra esseri umani e sistemi intelligenti, e il modo in cui queste tecnologie stanno ridefinendo il lavoro, la comunicazione e la governance globale.

Un simbolo del futuro

La scelta di affiancare un umanoide a una figura istituzionale di primo piano non è apparsa casuale. L’immagine di Melania Trump accanto a “Numero 3” ha offerto una narrazione immediata del futuro prossimo: una società in cui la presenza di macchine intelligenti diventa sempre più quotidiana e visibile anche nei contesti ufficiali. Resta aperto il dibattito su opportunità e rischi. Se da un lato l’innovazione promette efficienza e progresso, dall’altro emergono interrogativi su sicurezza, etica e impatto sociale. Il vertice ha posto le basi per una cooperazione internazionale su questi temi, destinati a diventare centrali negli anni a venire.