Laptop, svolta Ue: stop ai caricabatterie nelle scatole Dal 28 aprile solo USB-C: addio agli alimentatori proprietari

Dal 28 aprile 2026 cambia definitivamente il mercato dei computer portatili in Europa. Tutti i notebook venduti nell’Unione dovranno essere dotati di ricarica tramite porta USB-C. È l’effetto della direttiva approvata da Unione Europea, che impone uno standard unico per ridurre rifiuti elettronici e semplificare la vita ai consumatori. Dopo smartphone e tablet, già uniformati nel 2024, la normativa si estende ai laptop, considerati più complessi per via delle potenze di ricarica più elevate. Ma i tempi erano noti da anni e l’industria ha avuto modo di prepararsi. La conseguenza più evidente sarà la scomparsa delle porte proprietarie: niente più connettori esclusivi come quelli storicamente utilizzati da marchi come Apple o Microsoft. La ricarica diventa universale.

Perché sparirà il caricatore

La norma non vieta di includere il caricatore nella confezione, ma obbliga le aziende a vendere anche la versione senza. Ed è proprio qui che il mercato cambierà davvero. Per motivi di costi e logistica, è molto probabile che i produttori scelgano una sola versione: quella senza alimentatore. Una strategia già adottata nel settore smartphone, dove aziende come Samsung e Apple hanno eliminato i caricabatterie dalle confezioni.vIl risultato sarà una scatola più “leggera”, meno ingombrante e con minore impatto ambientale. Ma anche un costo aggiuntivo per chi non possiede già un caricatore compatibile.

Costi e limiti della nuova regola

Se per gli smartphone il passaggio è stato indolore, per i laptop il discorso è diverso. Un computer portatile richiede alimentatori molto più potenti: almeno 65 watt, spesso 100 watt o più. Questo significa che chi acquista un nuovo notebook senza avere già un caricatore adeguato dovrà spendere dai 40 ai 100 euro aggiuntivi. Una cifra che rischia di passare in secondo piano al momento dell’acquisto, ma che incide sul costo reale. Dal punto di vista tecnico, la direttiva impone anche l’uso dello standard USB Power Delivery, che garantisce compatibilità tra dispositivi di marche diverse. In teoria, un unico caricatore potrà alimentare laptop, smartphone e tablet. Resta però un’eccezione: i notebook più potenti, come quelli da gaming con schede grafiche avanzate, spesso superano i 240 watt e continueranno ad affiancare alla USB-C anche sistemi proprietari.

Una rivoluzione già iniziata

Il cambiamento non arriva all’improvviso, ma conclude un percorso iniziato oltre dieci anni fa. Bruxelles ha progressivamente imposto standard comuni per ridurre la frammentazione del mercato e i rifiuti elettronici. Ora il passaggio ai laptop segna un punto di non ritorno. Per i consumatori più attrezzati sarà un vantaggio: un solo caricatore per più dispositivi. Per altri, invece, l’impatto economico sarà immediato. In ogni caso, dal 28 aprile il panorama tecnologico europeo sarà più uniforme. E, almeno nelle intenzioni, più sostenibile.