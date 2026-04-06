Il lato nascosto della Luna resta un enigma: Artemis II nella zona "pericolosa" Missione Artemis II sorvola il lato lontano del satellite

Il lato lontano della Luna continua a rappresentare uno dei più grandi enigmi della scienza planetaria. Nonostante la sua vicinanza alla Terra, la sua superficie racconta una storia diversa rispetto a quella che osserviamo a occhio nudo, fatta di montagne, crateri e una sorprendente scarsità di “mari” lunari.

Un volto diverso e ancora inspiegato

Le differenze tra il lato visibile e quello nascosto sono evidenti ma non del tutto comprese. Sul lato rivolto verso la Terra dominano le grandi pianure scure, formate da antiche colate laviche. Sul lato lontano, invece, prevalgono rilievi montuosi e una crosta che, in molti punti, appare differente per spessore e composizione. Le ipotesi scientifiche si sono susseguite negli anni senza arrivare a una spiegazione definitiva. Tra le più accreditate, quella che lega la maggiore presenza di elementi radioattivi – come uranio e torio – sul lato visibile a un più intenso riscaldamento interno, capace di favorire le eruzioni vulcaniche in epoche remote.

Dalle missioni storiche alle nuove esplorazioni

Le prime immagini del lato nascosto risalgono alla sonda sovietica Luna 3 nel 1959, mentre osservazioni dettagliate sono arrivate solo decenni dopo grazie alla missione Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, in orbita dal 2009. Un passo decisivo è stato compiuto dalla Cina, che nel 2019 ha fatto atterrare la sonda Chang’e 4 proprio sul lato lontano, seguita nel 2024 dalla missione Chang’e 6, che ha riportato sulla Terra campioni di suolo lunare. Materiale prezioso, destinato in futuro a studi condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

Artemis II e lo sguardo umano

La missione Artemis II segna un nuovo capitolo. Per la prima volta dopo le missioni Apollo, astronauti torneranno a osservare direttamente il lato nascosto durante un sorvolo che durerà diverse ore, con una fase di totale assenza di comunicazioni con la Terra. L’obiettivo non è solo simbolico. Le osservazioni serviranno a raccogliere dati utili per future basi lunari e per la possibile installazione di un radiotelescopio sul lato lontano, dove l’assenza di interferenze terrestri permetterebbe di captare segnali più puri dallo spazio profondo.

Tra misteri e risorse future

Oltre agli interrogativi geologici, il lato nascosto potrebbe avere un valore strategico. La presenza più abbondante di elio-3, elemento considerato promettente per la fusione nucleare, apre scenari ancora lontani ma potenzialmente rivoluzionari. Nonostante i progressi tecnologici e le missioni spaziali, resta aperta la domanda fondamentale: perché i due emisferi della Luna sono così diversi. Una risposta definitiva ancora non c’è, e proprio questo mantiene intatto il fascino del suo volto nascosto.