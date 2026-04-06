Ungheria al voto, Orbán tra pressioni globali e rischio sconfitta Domenica elezioni decisive: opposizione avanti nei sondaggi

Una sfida che può cambiare gli equilibri. Per la prima volta in sedici anni, il potere di Viktor Orbán appare realmente in bilico. Le elezioni in programma in Ungheria aprono uno scenario inedito: l’opposizione guidata da Peter Magyar è avanti nei sondaggi e punta a conquistare la maggioranza nell’Országház, il Parlamento di Budapest. Nonostante il vantaggio, la partita resta aperta. Il sistema costruito negli anni dal premier, definito da molti osservatori una “democrazia illiberale”, rende il terreno elettorale complesso e pieno di ostacoli per gli avversari. È in questo contesto che la sfida ungherese assume una dimensione che va ben oltre i confini nazionali.

L’ombra delle potenze globali

A rendere ancora più delicato il voto è il sostegno internazionale di cui gode Orbán. Tre leader, apparentemente lontani per interessi e visione, convergono però su un punto: il mantenimento dell’attuale leadership a Budapest. Vladimir Putin è accusato di aver sostenuto una campagna di disinformazione mirata, diffondendo contenuti sui social per rafforzare l’immagine di Orbán come garante della sovranità nazionale. Una strategia che si inserisce in un più ampio schema già osservato in altri Paesi europei. Anche Donald Trump ha espresso un appoggio esplicito, riconoscendo nel leader ungherese un modello politico di riferimento. I rapporti tra i due si sono consolidati negli anni, fino a tradursi in un sostegno diretto durante la campagna elettorale. Sul fronte asiatico, Xi Jinping considera l’Ungheria un partner strategico. Budapest rappresenta infatti uno snodo chiave per gli investimenti cinesi in Europa, soprattutto nei settori infrastrutturali e industriali.

Orbán e il ruolo nell’Unione europea

Il punto di convergenza tra queste potenze risiede nel ruolo che Orbán ha giocato all’interno dell’Unione europea. Il premier ungherese è stato negli anni uno dei principali oppositori dei processi di integrazione, utilizzando il potere di veto per rallentare decisioni su politica estera, sanzioni e difesa comune. Questa posizione lo ha reso, secondo molti analisti, un elemento destabilizzante ma strategicamente utile per chi mira a un’Europa più debole e divisa. La sua eventuale uscita di scena potrebbe quindi modificare gli equilibri interni all’Unione, rafforzandone la coesione.

Uno scenario aperto

L’esito del voto resta incerto, ma le implicazioni sono già evidenti. Una sconfitta di Orbán segnerebbe una svolta storica per l’Ungheria e potrebbe ridisegnare i rapporti di forza in Europa. Al contrario, una sua riconferma consoliderebbe un modello politico che continua a dividere il continente, rafforzando al tempo stesso un asse internazionale informale che guarda con sospetto a un’Europa più forte e autonoma.