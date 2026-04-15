Ucraina, guerra con l'Ai: robot conquistano una postazione russa Per la prima volta mezzi senza equipaggio decisivi sul campo

La svolta sul campo di battaglia. Per la prima volta dall’inizio del conflitto, una postazione russa è stata conquistata esclusivamente con mezzi senza equipaggio. L’annuncio arriva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e segna un passaggio potenzialmente storico nell’evoluzione della guerra. L’operazione è stata condotta utilizzando droni terrestri e aerei, senza l’impiego diretto di soldati. Secondo quanto riferito, le forze russe presenti nella posizione si sono arrese e l’azione si è conclusa senza perdite tra le fila ucraine.

L’aumento dei robot sul fronte

Negli ultimi mesi, e in particolare a marzo, l’uso di sistemi robotici è cresciuto in modo significativo. Il comandante delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky ha indicato un incremento del 50% nell’impiego di questi mezzi. Si tratta di migliaia di veicoli, sia ruotati che cingolati, utilizzati non solo per il combattimento ma soprattutto per compiti logistici: trasporto di rifornimenti, evacuazione dei feriti e supporto alle truppe.

Tecnologia e coordinamento

I sistemi più avanzati operano in modo coordinato. I droni terrestri ricevono informazioni in tempo reale dai quadricotteri, che fungono da “occhi” dall’alto, migliorando precisione e capacità di movimento. Alcuni di questi mezzi sono teleguidati, altri dotati di funzioni semi-autonome. L’integrazione tra piattaforme diverse rappresenta uno degli elementi chiave della nuova strategia militare ucraina.

Una strategia per compensare l’inferiorità numerica

L’Ucraina punta sulla tecnologia per colmare il divario numerico rispetto alle forze russe. Negli ultimi mesi è stata sviluppata una vera e propria filiera industriale dedicata alla produzione di droni e robot militari, spesso nata da startup poi cresciute rapidamente. L’episodio segna un possibile cambio di paradigma: l’impiego massiccio di sistemi senza equipaggio non è più sperimentale, ma diventa parte integrante delle operazioni militari.