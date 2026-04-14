Il Papa replica a Trump e Vance: "Dio non sta con i prepotenti" Dall’Africa la risposta alle critiche: morale e potere al centro

La risposta arriva dall’Africa ed è netta. Papa Leone XIV interviene nel dibattito internazionale con parole dure contro chi esercita il potere senza giustizia, ribadendo che Dio non è dalla parte dei forti ma degli ultimi.

Il Pontefice, in visita ad Annaba, l’antica Ippona di Sant'Agostino, richiama il valore della dignità umana in un mondo segnato da guerre e disuguaglianze. Un messaggio che arriva dopo le critiche mosse da esponenti dell’amministrazione americana.

Il cuore di Dio e la denuncia delle ingiustizie

Nel suo intervento, il Papa descrive un mondo ferito da violenze e soprusi, sottolineando come il cuore di Dio sia vicino ai più deboli. Un passaggio che assume un forte significato politico e morale, in un momento di tensioni globali e conflitti aperti.

Il riferimento è a un sistema internazionale in cui il potere rischia di diventare dominio. Il Pontefice insiste su un principio chiave della dottrina sociale: l’autorità è legittima solo se orientata al bene comune.

Democrazia e rischio tirannia

Nel messaggio inviato alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, il Papa approfondisce il tema del potere, mettendo in guardia da una democrazia svuotata dei suoi valori.

Senza un fondamento morale, sottolinea, il sistema democratico può trasformarsi in una forma di dominio, sia attraverso la pressione delle maggioranze sia tramite il controllo delle élite economiche e tecnologiche. Un richiamo diretto alla necessità di equilibrio tra forza e responsabilità.

Il viaggio e il messaggio globale

La presa di posizione si inserisce nel viaggio apostolico in Africa, primo nella storia di un Pontefice in Algeria, che proseguirà nei prossimi giorni in altri Paesi del continente.

Da Annaba, il Papa rilancia una visione in cui pace, giustizia e solidarietà diventano pilastri dell’ordine internazionale. Un messaggio che va oltre la contingenza politica e che si propone come risposta alle tensioni tra religione e potere.