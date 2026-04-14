Ursula scopre l’acqua calda (e il petrolio che non arriva) Dalla Commissione europea una rivelazione sorprendente sullo Stretto di Hormuz

C’è sempre un momento, nelle grandi crisi globali, in cui la politica riesce a stupire. Non per profondità, né per visione. Ma per la capacità di trasformare l’ovvio in dichiarazione solenne. Così Ursula von der Leyen, nel pieno della tensione internazionale legata alla guerra in Iran, ha deciso di illuminare il mondo con una verità che definire intuitiva sarebbe riduttivo: la chiusura dello Stretto di Hormuz è “estremamente dannosa”.

L’ovvietà elevata a strategia

Davvero? Davvero il blocco di uno dei passaggi marittimi più cruciali per il petrolio mondiale provoca danni enormi? È un po’ come se, nel mezzo di un incendio, qualcuno si alzasse in piedi per dichiarare che il fuoco scotta. Una presa d’atto che arriva con il tono grave delle grandi analisi, ma con la sostanza di una conversazione da bar.

Eppure, nel linguaggio istituzionale europeo, anche l’ovvio deve essere certificato. Deve diventare frase ufficiale, passare attraverso microfoni e conferenze stampa, trasformarsi in linea politica. Così la presidente della Commissione ha ribadito che “ripristinare la libertà di navigazione è fondamentale”. Un’altra scoperta degna di nota: senza navi che passano, le merci non arrivano.

Unità europea o riflesso condizionato

Dietro la dichiarazione, però, si intravede il riflesso tipico di Bruxelles. L’Unione europea si scopre improvvisamente vulnerabile quando il mondo reale – quello delle rotte energetiche e delle tensioni geopolitiche – smette di essere una teoria. Il danno economico, quello sì, diventa tangibile. E allora l’unità degli Stati membri viene evocata come un mantra, più che come una strategia.

Perché la verità è che l’Europa, da anni, cammina su un equilibrio fragile. Dipendente, esposta, spesso più reattiva che proattiva. E quando il sistema scricchiola, la risposta sembra sempre la stessa: constatare il problema con tono istituzionale e sperare che basti.

Tra geopolitica e narrativa

Nel mezzo di questa crisi, Ursula von der Leyen trova anche il tempo di salutare la vittoria di Peter Magyar in Ungheria, definendola “una vittoria per le libertà fondamentali”. Un passaggio che suona quasi come una parentesi narrativa, un tentativo di riportare il discorso su un terreno più familiare: quello dei valori europei. Ma il contrasto resta evidente. Da una parte, la realtà brutale della geopolitica, con rotte bloccate e mercati in tensione. Dall’altra, una comunicazione che sembra ancora muoversi nel perimetro rassicurante delle dichiarazioni di principio.

E così, mentre il mondo osserva lo Stretto di Hormuz con crescente preoccupazione, l’Europa scopre – ufficialmente – che chiuderlo è un problema. Una rivelazione tardiva, certo. Ma almeno, ora, è stata detta.