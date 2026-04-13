Ungheria, Magyar vince: Paese spaccato dopo la svolta Dopo la vittoria elettorale, attesa per il nuovo governo

Un Paese sorpreso e disorientato. A Budapest, mentre lo spoglio conferma la vittoria di Péter Magyar, il clima è di sorpresa anche tra osservatori ed esperti. Tibor Dessewffy, sociologo dell’Università Loránd, descrive un ambiente incredulo davanti a un risultato così netto, mai registrato nemmeno nelle vittorie di Viktor Orbán.

Il leader di Fidesz ha riconosciuto la sconfitta già a metà scrutinio, quando il voto della capitale ha reso evidente un margine destinato ad ampliarsi. Una scelta che ha segnato una discontinuità nei toni, almeno sul piano istituzionale.

Propaganda e realtà parallele

Nonostante il riconoscimento formale, sui canali televisivi vicini al governo la narrazione non si è fermata. Sono tornate accuse di interferenze straniere e pressioni esterne, segno di una struttura comunicativa che, secondo gli analisti, non aveva previsto un simile esito. Il sistema costruito negli anni da Fidesz avrebbe finito per alimentare una percezione distorta della realtà elettorale, basata anche su sondaggi rivelatisi inattendibili.

Il voto che cambia gli equilibri

L’affluenza record ha avuto un ruolo decisivo. La partecipazione, mai così alta, si è concentrata soprattutto nelle città, premiando il movimento Tisza guidato da Magyar. Nelle regioni orientali, tradizionali roccaforti governative, il coinvolgimento è cresciuto ma senza invertire il risultato. Molti elettori, rimasti a lungo lontani dalle urne per la convinzione che il risultato fosse scontato, sono tornati a votare di fronte a una sfida percepita come reale.

Attese e incognite

Il Paese resta profondamente polarizzato. Una parte dell’elettorato vive la sconfitta come uno shock e molto dipenderà da come Viktor Orbán gestirà questa fase, prima di riorganizzare l’opposizione. Il nuovo governo dovrà affrontare aspettative molto elevate in un contesto economico difficile, con gran parte delle risorse già impegnate. Tra i nodi principali ci sono le riforme istituzionali e il contrasto alla corruzione, obiettivi ambiziosi che richiederanno tempo e stabilità.