Ungheria, sindaco rompe con Orbán e vota opposizione Il caso Bocsa scuote Fidesz: “Scelgo l’Europa, non Mosca”

Uno strappo simbolico ma politicamente pesante scuote l’Ungheria di Viktor Orbán. Il sindaco di Bocsa, Mihaly Szoke-Toth, eletto con oltre il 71% dei consensi sotto le insegne di Fidesz, ha deciso di votare per l’opposizione guidata da Peter Magyar, segnando una rottura che va oltre il gesto individuale. “Oggi voto contro l’influenza russa e a favore dei valori europei”, ha dichiarato il primo cittadino in un video pubblicato sui social mentre si recava alle urne. Parole che risuonano come una sfida diretta alla linea politica del governo ungherese.

Lo strappo nelle roccaforti

Il caso assume particolare rilievo perché arriva da un territorio considerato storicamente fedele al partito di governo. Le aree rurali, infatti, rappresentano da anni uno dei pilastri del consenso di Orbán, rafforzato anche da un sistema elettorale che ne amplifica il peso. Szoke-Toth incarna il profilo del politico cresciuto all’interno del sistema Fidesz: giovane, radicato sul territorio e pragmatico. Fino a poco tempo fa simbolo di stabilità, oggi diventa invece segnale di un possibile cambiamento. Il gesto richiama quello dello stesso Peter Magyar, ex insider del partito di governo e ora volto emergente dell’opposizione.

Un Paese diviso

La decisione del sindaco ha rapidamente acceso il dibattito pubblico. Il suo post sui social è diventato virale, raccogliendo centinaia di commenti tra attacchi durissimi e manifestazioni di sostegno. Da un lato, chi lo accusa di tradimento e ne chiede le dimissioni. Dall’altro, chi vede nella sua scelta un segnale di svolta, auspicando un rafforzamento dell’opposizione. “Consiglio a tutti di votare con un cuore onesto”, ha detto Szoke-Toth ai suoi concittadini, tracciando una linea netta tra la sua visione e quella del governo.

Segnale politico oltre il singolo caso

Più che un episodio isolato, lo strappo di Bocsa potrebbe rappresentare un indizio di crepe più profonde nel sistema di potere costruito da Orbán. Il malcontento, già emerso in città importanti come Debrecen, sembra ora raggiungere anche le campagne. Il sindaco ha criticato apertamente quella che definisce una “debolezza dell’azione di governo” coperta dalla retorica della paura della guerra, indicando invece la necessità di una nuova visione per il futuro del Paese. “Ricominciamo da zero”, ha affermato, lasciando intendere che la sua scelta non è episodica ma parte di un percorso politico più ampio.