Chicchi di riso d'oro disseminati qua e là: la provocazione di Yang Yexin Alla Biennale di Venezia: "Cerchi l'arte o cerchi l'oro?"

“Come to the Venice Biennale, for art? Or for gold?”.

È una domanda semplice solo in apparenza quella posta dall’artista cinese Yang Yexin alla Biennale di Venezia 2026. In realtà è una fenditura aperta dentro il sistema dell’arte contemporanea, un esperimento sociale trasformato in performance, una provocazione silenziosa che costringe il pubblico a interrogarsi sulle proprie priorità più profonde.

La Biennale di Venezia rappresenta da oltre un secolo il tempio mondiale dell’arte contemporanea: luogo di ricerca, avanguardia, diplomazia culturale e consacrazione internazionale. Chi vi entra ama pensare di esserci arrivato per l’arte, per il pensiero, per l’esperienza estetica. Eppure Yang Yexin, con la sua opera performativa “Art or Gold?”, insinua un dubbio destabilizzante: siamo davvero pellegrini dello spirito o, più semplicemente, adoratori del valore materiale?

Per dieci giorni consecutivi l’artista ha disseminato in modo casuale mille chicchi di riso in oro puro negli spazi esterni dei padiglioni nazionali: sulle piazze, tra la ghiaia, lungo i gradini d’ingresso, nelle fessure delle pietre percorse ogni giorno da migliaia di visitatori. Non in teche blindate, non come gioielli, non come oggetti di lusso esposti al desiderio. L’oro, in questo caso, viene letteralmente abbandonato davanti alle porte dell’arte.

Ed è proprio qui che l’opera acquista una forza straordinaria.

Da una parte il visitatore ha davanti a sé il Padiglione Nazionale, simbolo del massimo riconoscimento artistico internazionale, custode di opere, idee e linguaggi che pretendono di interpretare il presente. Dall’altra, sotto i suoi piedi, ci sono piccoli frammenti di ricchezza reale, tangibile, immediatamente appropriabile. Basta chinarsi per raccoglierli.

Yang Yexin costruisce così un conflitto radicale tra due sistemi di valore: quello spirituale e quello materiale.

Entrare nel padiglione o fermarsi a cercare l’oro?

Seguire l’esperienza estetica o la tentazione concreta del possesso?

Continuare a credere nell’arte come spazio superiore oppure cedere all’istinto elementare della ricchezza?

La forza dell’opera sta proprio nell’assenza di mediazioni. Non c’è retorica, non c’è didascalia morale, non c’è accusa esplicita. Esiste soltanto una scelta. E quella scelta avviene nello spazio di pochi passi.

Particolarmente simbolica è la decisione di disseminare il “riso d’oro” anche attorno al Padiglione degli Stati Uniti, uno dei centri nevralgici del sistema artistico occidentale contemporaneo. Qui il contrasto diventa quasi uno scontro filosofico: da una parte il prestigio accumulato in decenni di egemonia culturale, dall’altra il richiamo immediato e universale del denaro. Due forme diverse di potere che condividono lo stesso spazio visivo e competono per attirare lo stesso pubblico.

L’opera di Yang Yexin non è però una semplice provocazione anti-capitalista né un gesto spettacolare costruito per attirare attenzione mediatica. Al contrario, è una riflessione lucidissima sul rapporto ormai ambiguo tra arte e mercato. In un’epoca in cui il valore economico influenza sempre più il giudizio estetico, in cui le quotazioni sembrano spesso contare più della ricerca artistica stessa, la Biennale diventa inevitabilmente anche il luogo in cui prestigio, capitale e potere si intrecciano.

Il “riso d’oro” agisce allora come uno specchio crudele.

Non giudica il pubblico: lo osserva.

Non condanna il sistema dell’arte: ne rivela le contraddizioni.

Perché la domanda finale che Yang Yexin pone non riguarda soltanto chi visita la Biennale, ma il nostro tempo nel suo complesso. In una società dominata dalla visibilità, dal consumo e dalla monetizzazione di ogni esperienza, esiste ancora uno spazio autentico per il valore spirituale dell’arte? Oppure anche l’arte, ormai, viene percepita soprattutto come simbolo di status, appartenenza sociale e potere economico?

Un minuscolo chicco di riso in oro puro diventa così molto più di un oggetto prezioso. Diventa una misura morale, una trappola filosofica, una domanda aperta sulla gerarchia dei nostri desideri.

E forse la grande intuizione di Yang Yexin sta proprio qui: aver dimostrato che il conflitto tra arte e denaro non avviene più dentro i mercati o le aste internazionali, ma dentro ciascuno di noi, nel momento esatto in cui decidiamo dove rivolgere lo sguardo.