Trump attacca il Papa: "Debole", scontro senza precedenti Tensione tra Casa Bianca e Vaticano dopo l’appello del pontefice

Lo scontro tra Trump e il Papa. Nel pieno della crisi tra Stati Uniti e Iran, si apre un fronte politico inedito tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Il presidente americano ha definito il pontefice “debole” e “pessimo sulla politica estera”, reagendo alle parole pronunciate dal Vaticano contro l’escalation militare. L’attacco arriva dopo l’appello del Papa per un cessate il fuoco immediato, un intervento che ha richiamato la comunità internazionale alla responsabilità e alla tutela delle popolazioni civili coinvolte nel conflitto.

L’appello del Vaticano

Dal Vaticano, Papa Leone XIV ha parlato di una situazione “moralmente inaccettabile”, sottolineando i rischi di un allargamento della guerra e le conseguenze economiche e umanitarie su scala globale. Il pontefice ha ribadito la necessità di riaprire il dialogo diplomatico, chiedendo uno sforzo concreto per fermare le operazioni militari nel Golfo. Una posizione coerente con la linea della Santa Sede, storicamente orientata alla mediazione e alla de-escalation.

Una frattura diplomatica

Le parole di Donald Trump segnano uno dei momenti più tesi nei rapporti tra Washington e Santa Sede. Lo scontro non è solo personale ma riflette due visioni opposte della gestione della crisi: da una parte la linea dura americana, dall’altra l’insistenza del Vaticano su negoziati e cessazione delle ostilità. Il confronto assume un peso particolare proprio mentre cresce il rischio di un’escalation regionale, con implicazioni dirette sugli equilibri internazionali e sui mercati energetici.

Le conseguenze politiche

La frattura potrebbe avere effetti anche sul piano diplomatico. La Santa Sede mantiene canali aperti in diverse aree di crisi e potrebbe giocare un ruolo di mediazione, ma il clima di tensione con gli Stati Uniti rischia di complicare ogni iniziativa. Nel frattempo, il conflitto tra pressione militare e richiami alla pace continua a dividere la scena internazionale.