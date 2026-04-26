Musk-Altman, sfida in tribunale sull’anima dell’Intelligenza artificiale A Oakland il processo tra i fondatori di OpenAI: in gioco potere, miliardi e futuro dell’AI

Uno scontro globale sulla tecnologia. Lo scontro tra Elon Musk e Sam Altman approda in tribunale a Oakland, in California, trasformandosi in uno dei processi più rilevanti dell’era digitale. Non è solo una disputa personale: è una battaglia che intreccia economia, geopolitica e il futuro dell’intelligenza artificiale. Al centro c’è OpenAI, fondata nel 2015 come organizzazione non profit con l’obiettivo di sviluppare un’AI avanzata al servizio dell’umanità. Musk accusa Altman di aver tradito quella missione, trasformando l’azienda in una realtà commerciale dominata da interessi economici e partnership strategiche.

Le accuse e la difesa

Secondo Musk, l’ingresso di Microsoft e la progressiva chiusura delle tecnologie sviluppate da OpenAI rappresentano una vera e propria “truffa” nei confronti del pubblico e degli stessi fondatori. Dal canto suo, OpenAI sostiene che lo stesso Musk fosse consapevole dei rischi legati a un’AI completamente aperta e che la raccolta di capitali sul mercato fosse inevitabile per raggiungere l’obiettivo dell’AGI, l’intelligenza artificiale generale. Tra i testimoni attesi spiccano figure di primo piano come Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, e diversi ex membri del consiglio di amministrazione che in passato tentarono di rimuovere Altman dalla guida della società.

Intrighi e accuse incrociate

Il processo si arricchisce anche di elementi più controversi, come le accuse di spionaggio interno. Al centro c’è Shivon Zilis, manager legata alle aziende di Musk e in passato coinvolta in OpenAI. Secondo i legali di Altman, avrebbe trasmesso informazioni sensibili, un’accusa che aggiunge tensione a un contesto già esplosivo. Intanto emergono vecchie fratture tra i due imprenditori, alimentate da divergenze strategiche e da recenti esclusioni eccellenti, come quella di Musk da importanti progetti infrastrutturali legati ai data center per l’AI negli Stati Uniti.

Miliardi e potere dietro la causa

La posta in gioco è enorme. OpenAI è oggi valutata centinaia di miliardi di dollari, mentre Musk prepara una possibile quotazione di SpaceX che potrebbe diventare la più grande della storia. Dietro le accuse legali si muove quindi una competizione industriale senza precedenti, che coinvolge anche altri giganti tecnologici e investitori globali. Ma per molti analisti il cuore della disputa resta un altro: chi controllerà lo sviluppo di una tecnologia destinata a ridefinire gli equilibri globali.

Il futuro dell’AI sotto processo

Il confronto tra Musk e Altman mette in luce una domanda cruciale: l’intelligenza artificiale deve essere un bene pubblico o un asset strategico nelle mani di pochi? Quella che si apre a Oakland è dunque più di una causa civile. È un passaggio simbolico nella storia dell’innovazione, dove si decide non solo il destino di OpenAI, ma anche la direzione futura di una tecnologia che alcuni già paragonano, per impatto, all’arma nucleare.