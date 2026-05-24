Trump: "L’attentatore era ossessionato dalla Casa Bianca" Il presidente Usa commenta la sparatoria vicino ai cancelli della residenza

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto sulla sparatoria avvenuta nei pressi della White House affermando che l’autore dell’attacco “aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l’edificio più sacro del nostro Paese”.

Il messaggio è stato pubblicato sulla piattaforma Truth Social poche ore dopo l’incidente che ha coinvolto il United States Secret Service nella zona dei cancelli della residenza presidenziale.

Lo scontro a fuoco

Secondo quanto riferito da Trump, l’uomo armato è morto dopo uno scontro a fuoco con gli agenti incaricati della sicurezza della Casa Bianca. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’identità dell’attentatore né sulle motivazioni precise del gesto.

L’episodio ha immediatamente provocato un rafforzamento delle misure di sicurezza nell’area attorno alla residenza presidenziale, uno dei luoghi più sorvegliati degli Stati Uniti.

Le indagini federali

Le autorità federali stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e verificando eventuali collegamenti con gruppi estremisti o precedenti minacce contro istituzioni governative americane. Le indagini coinvolgono il Secret Service e altre agenzie federali competenti.

La Casa Bianca non ha segnalato rischi ulteriori per il presidente o per il personale presente nel complesso durante l’incidente.

Il clima politico negli Stati Uniti

L’episodio arriva in una fase di forte tensione politica e di massima attenzione sulla sicurezza delle istituzioni federali americane. Negli ultimi anni le autorità statunitensi hanno più volte denunciato l’aumento delle minacce contro edifici governativi e figure politiche di primo piano.