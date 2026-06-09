Trump al Garden, fischi durante le Finals Nba Il presidente contestato a New York durante Knicks-Spurs

I fischi sono arrivati nel momento più solenne della serata, durante l’inno nazionale, quando il volto di Donald Trump è apparso per alcuni istanti sui maxischermi del Madison Square Garden. Il presidente degli Stati Uniti era a New York, la sua città natale, per assistere a Gara 3 delle Finals Nba tra New York Knicks e San Antonio Spurs.

La reazione del pubblico è stata immediata e rumorosa, con contestazioni percepibili all’interno dell’arena. Per Trump si è trattato di una presenza ad alto impatto simbolico, non solo per il peso politico della sua figura, ma anche perché la Nba ha sottolineato il carattere storico della serata: è il primo presidente americano in carica ad assistere a una partita delle Finals.

L’invito dei Knicks

Secondo quanto riferito dallo stesso presidente, l’invito sarebbe arrivato da James Dolan, proprietario dei New York Knicks e figura centrale nella gestione del Madison Square Garden. La presenza di Trump ha imposto un dispositivo di sicurezza rafforzato attorno all’impianto, con controlli più rigidi, limitazioni agli accessi e disagi per una parte dei tifosi arrivati per una delle partite più attese della stagione.

La cornice era quella delle grandi occasioni. I Knicks tornavano a giocare una partita casalinga delle Finals davanti al proprio pubblico, in una città che vive il basket come rito identitario. Proprio per questo, la comparsa del presidente sui maxischermi ha spostato per alcuni istanti l’attenzione dal campo alla tribuna, trasformando l’evento sportivo in un episodio anche politico.

La partita e la serie

Sul parquet, i New York Knicks si erano presentati a Gara 3 forti del doppio successo ottenuto a San Antonio nelle prime due sfide della serie. Il vantaggio iniziale aveva dato alla squadra di casa la possibilità di allungare in modo pesante nella corsa al titolo, ma gli Spurs hanno riaperto il confronto vincendo 115-111.

La serie resta favorevole ai Knicks, avanti 2-1, ma il successo degli San Antonio Spurs ha restituito equilibrio a una finale che si gioca al meglio delle sette partite. Per conquistare il titolo Nba servono quattro vittorie, e Gara 4 al Madison Square Garden diventa ora uno snodo decisivo sia per il campo sia per il clima emotivo che accompagna la sfida.

Una serata oltre lo sport

La contestazione a Trump conferma quanto gli eventi sportivi americani, soprattutto nelle grandi città, possano diventare palcoscenici politici anche quando il cerimoniale prova a mantenerli dentro il perimetro dello spettacolo. Al Madison Square Garden, tempio dello sport e dell’intrattenimento newyorkese, i fischi hanno raccontato una frattura che va oltre il basket.

La partita ha così lasciato due immagini distinte: da una parte gli Spurs capaci di riaprire le Finals, dall’altra il presidente accolto da una parte del pubblico con una contestazione sonora. Due piani diversi, ma entrambi destinati a pesare nel racconto di una notte che New York difficilmente dimenticherà.