Spagna e Francia nella morsa degli incendi: oltre 330mila in fuga Ad Ávila il rogo più esteso mai registrato. In Gironda le fiamme sfiorano Bordeaux

Un’emergenza senza precedenti nell’Europa occidentale. La geografia degli incendi ha ormai superato i confini amministrativi, trasformando vaste aree della Francia e della Spagna in un unico scenario di evacuazioni, foreste incenerite e comunità sospese nell’attesa. Nei due Paesi oltre 330mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, mentre migliaia di vigili del fuoco cercano di sfruttare ogni temporaneo rallentamento del vento prima dell’arrivo di una nuova ondata di caldo.

La situazione più imponente si registra nella Gironda, intorno a Bordeaux, e nella provincia spagnola di Ávila, dove il rogo sviluppatosi nell’area di Burgohondo è diventato il più vasto mai documentato nella storia della Spagna. Due fronti differenti, accomunati dalla stessa combinazione di temperature estreme, vegetazione disidratata e venti capaci di modificare in pochi minuti la direzione delle fiamme.

Ad Ávila il più grande incendio mai registrato in Spagna

Il fronte di Burgohondo, a ovest di Madrid, ha già percorso circa 50mila ettari, una superficie cinque volte superiore a quella della città di Barcellona. Le fiamme hanno attraversato un territorio collinare e rurale particolarmente difficile da raggiungere, avvicinandosi al rogo attivo nella Sierra occidentale madrilena e rendendo più complessa la difesa dei centri abitati.

Tra Ávila, Madrid e Toledo, le superfici coinvolte hanno superato complessivamente i 77mila ettari. Più di 91mila persone risultano evacuate oppure sottoposte a confinamento nelle sole tre province, mentre decine di comuni restano interessati dalle misure di protezione civile. Nella Comunità di Madrid la situazione rimane particolarmente difficile intorno all’invaso di San Juan, dove i fronti provenienti dalla capitale e da Ávila si sono incontrati in alcuni punti.

Dall’inizio del 2026, gli incendi hanno interessato in Spagna più di 170mila ettari, un dato sei volte superiore a quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Il presidente del governo Pedro Sánchez, recatosi nelle aree colpite, ha avvertito che restano «ore difficili» e ha invitato la popolazione a non abbassare il livello di attenzione.

In Gironda un incendio capace di creare il proprio clima

Nel sud-ovest della Francia, il fuoco divampato il 22 luglio vicino a Saumos ha bruciato oltre 42mila ettari di foreste e vegetazione, danneggiando o distruggendo più di 240 abitazioni. Circa 220mila persone sono state evacuate nella Gironda, una delle più imponenti operazioni di allontanamento mai organizzate nel Paese per un incendio boschivo.

Nei momenti di massima espansione, le fiamme sono arrivate a una quindicina di chilometri dall’area urbana di Bordeaux. La città non è stata evacuata, ma le autorità hanno predisposto piani di emergenza, allestito strutture di accoglienza e limitato gli spostamenti verso le località turistiche della costa atlantica.

Il rogo ha inoltre generato un pirocumulonembo, una nube temporalesca prodotta dall’enorme quantità di calore e fumo liberata dall’incendio. La Federazione nazionale dei vigili del fuoco francesi ha riferito di non avere mai registrato prima un fenomeno simile nel Paese. La nube può alimentare venti violenti, modificare autonomamente la direzione del fronte e produrre fulmini capaci di innescare nuovi focolai a distanza. È, in sostanza, un incendio che costruisce il proprio sistema meteorologico.

La tregua resta fragile

Nella notte tra domenica e lunedì il fronte francese ha smesso temporaneamente di avanzare. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha parlato di una situazione complessivamente stabile, precisando tuttavia che il rogo non può ancora essere considerato sotto controllo. Le aree attraversate dalle fiamme continuano a bruciare nel sottosuolo e tra la vegetazione, con il rischio di improvvise ripartenze.

Il presidente Emmanuel Macron ha convocato una riunione di crisi dedicata alla Gironda e agli altri incendi attivi sul territorio francese. Sul campo operano migliaia di vigili del fuoco, mezzi aerei, reparti militari e squadre arrivate da diversi Paesi europei. Le operazioni si concentrano sulla costruzione di fasce prive di vegetazione, sul raffreddamento dei punti più caldi e sulla protezione delle zone residenziali.

La preoccupazione maggiore riguarda ora il nuovo aumento delle temperature. Da martedì, sia la Francia sia la Spagna entreranno in una fase di caldo intenso che potrebbe asciugare ulteriormente il terreno e rendere inefficaci i progressi ottenuti nelle ultime ore. Le autorità francesi hanno già invitato residenti e turisti a evitare le zone interessate, mentre il governo spagnolo prepara i dispositivi per quella che viene indicata come la quarta ondata di caldo dell’estate.

Una catastrofe ambientale e sociale

Dietro l’estensione dei fronti si misura una crisi che non riguarda soltanto gli ettari bruciati. Migliaia di famiglie non sanno quando potranno rientrare nelle proprie case, intere economie locali sono ferme e numerose comunità turistiche affrontano evacuazioni nel periodo più affollato dell’anno.

Le immagini degli incendi mostrano una vulnerabilità che attraversa ormai stabilmente l’Europa mediterranea e atlantica. La siccità prolungata, le ondate di calore sempre più anticipate e l’estrema infiammabilità della vegetazione stanno producendo incendi più rapidi, imprevedibili e difficili da affrontare con le tecniche tradizionali.

In Spagna e in Francia, la battaglia non consiste più soltanto nello spegnere le fiamme. Significa tentare di anticipare un fuoco che cambia direzione, genera il proprio vento e può riprendere forza anche dopo ore di apparente stabilità. La pausa registrata in Gironda offre un margine operativo, non ancora una vittoria.