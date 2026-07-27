Groenlandia, enorme iceberg si capovolge e solleva grandi onde Il fenomeno ripreso il 25 luglio davanti a Ilulissat. Non risultano feriti né danni.

Un enorme iceberg si è capovolto nelle acque davanti a Ilulissat, sulla costa occidentale della Groenlandia, generando una serie di onde che si sono propagate rapidamente nel tratto di mare circostante. Il fenomeno, avvenuto il 25 luglio, è stato ripreso da alcuni presenti e le immagini hanno fatto il giro dei social nel giro di poche ore.

Nel video il blocco di ghiaccio appare inizialmente quasi immobile. Poi comincia a inclinarsi lentamente, fino a perdere del tutto l’equilibrio. Durante la rotazione, la parte rimasta fino a quel momento sommersa emerge dall’acqua, mentre il movimento del colosso solleva spruzzi e onde di notevole intensità.

Non risultano persone ferite né danni alle imbarcazioni o alle strutture costiere. Le fonti che hanno rilanciato la registrazione attribuiscono il filmato al residente Orla Joelsen.

Perché un iceberg si ribalta

Il capovolgimento è un fenomeno naturale legato alla progressiva perdita di stabilità del ghiaccio. Gran parte della massa di un iceberg si trova al di sotto della superficie marina e non è visibile. Lo scioglimento irregolare, l’erosione provocata dall’acqua e il distacco di alcune porzioni possono modificare la distribuzione del peso.

Quando il centro di gravità cambia e la forma non garantisce più un equilibrio sufficiente, l’iceberg ruota improvvisamente per raggiungere una nuova posizione stabile. La rapidità del movimento e le dimensioni della massa possono spostare grandi quantità d’acqua, producendo onde pericolose soprattutto per le piccole barche che si trovano nelle vicinanze.

Gli studi sulla dinamica di questi eventi mostrano che l’intensità del moto dipende, tra gli altri fattori, dalla forma dell’iceberg, dal rapporto tra altezza e larghezza e dall’interazione tra ghiaccio e acqua.

Il paesaggio di Ilulissat

Ilulissat sorge sulla costa occidentale della Groenlandia, a nord del Circolo polare artico, e si affaccia sulla Baia di Disko. Il suo nome significa letteralmente “iceberg” e racconta il rapporto quotidiano della comunità con i grandi blocchi di ghiaccio che attraversano il fiordo.

A poca distanza dalla città si trova l’Ilulissat Icefjord, inserito dal 2004 nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Dal fiordo transitano enormi masse provenienti dal ghiacciaio Sermeq Kujalleq, noto anche come Jakobshavn, uno dei sistemi glaciali più attivi e studiati dell’emisfero settentrionale.

La spettacolarità non cancella il pericolo

Sebbene la scena abbia attirato l’attenzione per la sua forza visiva, avvicinarsi a un iceberg instabile può essere estremamente rischioso. Il ribaltamento può verificarsi senza segnali facilmente riconoscibili e generare onde improvvise, oltre alla caduta di frammenti di ghiaccio.

Nel caso ripreso al largo di Ilulissat non sono state diffuse stime ufficiali sulle dimensioni dell’iceberg o sull’altezza raggiunta dalle onde. Le immagini documentano comunque la violenza dello spostamento d’acqua e ricordano perché imbarcazioni e visitatori debbano mantenere una distanza prudente dai grandi blocchi galleggianti.