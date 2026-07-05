Khamenei, il funerale che non chiude l’Iran La piazza mostra forza, ma la successione rivela crepe profonde

Il primo errore sarebbe lasciarsi impressionare soltanto dalla folla. A Teheran, davanti al Mosalla, il nero del lutto e il rosso della vendetta compongono una liturgia imponente, pensata per dimostrare che la Repubblica islamica sopravvive al suo capo, alla guerra, alle sanzioni, all’isolamento e perfino alla paura della successione. Ma proprio le voci critiche aiutano a leggere l’evento senza subirne la scenografia: un funerale di Stato, quando diventa prova di forza, non misura soltanto l’amore per il defunto. Misura anche il bisogno del potere di convincere se stesso di essere ancora necessario.

La piazza e il suo doppio

La piazza di Ali Khamenei non è l’Iran intero. È l’Iran che resta fedele, quello che si riconosce nella grammatica del martirio, nella promessa di continuità, nell’idea dell’indipendenza nazionale assediata dall’Occidente. È una parte reale del Paese, non un’invenzione propagandistica. Ma è anche una parte selezionata, convocata, organizzata, amplificata dalle televisioni di Stato e resa monumentale da un apparato che conosce da decenni l’arte della mobilitazione.

Fuori da quella cornice restano gli oppositori, i prigionieri politici, le donne che hanno sfidato il velo obbligatorio, i giovani che non riconoscono più nella teocrazia il destino della nazione, la diaspora che osserva il lutto come l’ultima grande rappresentazione di un potere consumato. È qui che il funerale diventa editoriale della storia iraniana: mostra una massa, ma rivela una frattura.

Il vuoto di Mojtaba

La vera assenza pesa più delle presenze. Mojtaba Khamenei, successore e insieme figlio del defunto leader, non appare dove il codice del potere avrebbe preteso la sua immagine. In una Repubblica fondata sulla sacralità della guida, la mancata esposizione pubblica del nuovo vertice produce inquietudine. La sicurezza può spiegare molto, ma non tutto. Quando un potere deve nascondere il proprio successore nel giorno in cui dovrebbe consacrarlo, il problema non è soltanto militare. È politico, simbolico, quasi teologico.

La Repubblica islamica ha sempre governato anche attraverso la visibilità: il turbante, il palco, la preghiera, il ritratto, il corpo del leader come garanzia di continuità. L’assenza di Mojtaba rompe questa catena. Fa capire che la successione esiste nelle carte, ma non ancora nell’immaginario. E un regime che vive di obbedienza ha bisogno dell’immaginario almeno quanto delle armi.

La critica più dura

Le letture critiche insistono su un punto decisivo: Khamenei ha vinto molte battaglie tattiche, ma lascia un Paese più laico, più insofferente e più distante dalla promessa rivoluzionaria di quanto il regime voglia ammettere. La sua abilità è stata la conservazione del potere; il suo fallimento, la trasformazione di quella conservazione in un impoverimento storico dell’Iran.

La strategia dell’assedio permanente ha prodotto identità, ma anche isolamento. Ha alimentato orgoglio nazionale, ma ha soffocato energie sociali, economiche e culturali. Ha costruito deterrenza, ma non sicurezza piena. Ha moltiplicato nemici esterni, ma non ha saputo riconciliare il Paese con se stesso. Per questo il giudizio sul lungo regno di Khamenei non si decide nella folla del funerale. Si decide nella distanza tra la retorica ufficiale e la società che continua a cambiare sotto la superficie.

Il regime tra vendetta e trattativa

La contraddizione più evidente è diplomatica. Mentre la piazza invoca fermezza e rivalsa, una parte dell’establishment sa che senza trattativa l’Iran rischia un collasso più profondo. Il negoziato con gli Stati Uniti, il dossier nucleare, le sanzioni, i fondi congelati e lo Stretto di Hormuz non sono capitoli separati dal funerale. Ne sono il retroscena. Ogni bara sfilata a Teheran rafforza la retorica della resistenza, ma ogni tavolo diplomatico ricorda al regime che la sopravvivenza non si governa soltanto con gli slogan.

Dentro il sistema convivono due impulsi: quello dei radicali, che temono ogni compromesso come una resa, e quello dei pragmatici, che non necessariamente sono democratici, ma conoscono la gravità dell’economia e la fragilità della transizione. La lotta vera comincia qui. Non tra la Repubblica islamica e il suo passato, ma tra le fazioni che vogliono usare quel passato per impedire o per gestire il futuro.

L’Iran dopo il padre

Il funerale di Khamenei è dunque meno una chiusura che un’apertura inquieta. La Repubblica islamica prova a trasformare il lutto in unità, ma la sua unità appare più proclamata che risolta. L’assenza degli ex presidenti, le tensioni sulla successione, la pressione dei pasdaran, il bisogno di negoziare con il nemico americano, la società civile che non si lascia più riassorbire del tutto dalla paura: tutto indica che il dopo è già cominciato.

Un regime può organizzare una grande cerimonia. Può riempire una piazza. Può costruire il racconto del martirio e della continuità. Ma non può cancellare la domanda che resta dopo l’ultimo saluto: se Khamenei era la colonna del sistema, che cosa regge davvero il sistema quando la colonna scompare?

La risposta non è nel Mosalla gremito. È nel silenzio di chi non c’era, nella cautela di chi tratta, nell’assenza di chi dovrebbe guidare, nella società iraniana che il potere ha provato a disciplinare e che invece, lentamente, ha imparato a pensarsi oltre il potere.