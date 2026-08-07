Thailandia, studente apre il fuoco a scuola: morti un docente e l’assalitore La sparatoria alla Debsirin Nonthaburi School, alle porte di Bangkok. Ferite quattro persone

Una mattinata di lezioni si è trasformata in tragedia alla Debsirin Nonthaburi School, grande istituto scolastico della provincia di Nonthaburi, nell’area metropolitana a nord-ovest di Bangkok. Uno studente ha aperto il fuoco all’interno della scuola, uccidendo un insegnante e ferendo altre quattro persone prima di togliersi la vita.

Le prime informazioni circolate subito dopo l'attacco parlavano di almeno 15 feriti e due vittime. Il bilancio successivamente fornito alla Reuters dalla polizia thailandese ha ridimensionato il numero dei feriti accertati: oltre al docente ucciso, risultano colpiti un altro insegnante e tre studenti. L’altra vittima è lo stesso autore della sparatoria.

L’attacco nella scuola di Nonthaburi

La sparatoria è avvenuta nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi. La scuola coinvolta è la Debsirin Nonthaburi School, un istituto di grandi dimensioni che nell’anno accademico 2025 contava circa 3.100 studenti e 147 insegnanti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente polizia, squadre di soccorso e personale sanitario. Le immagini diffuse nelle prime ore mostrano l’evacuazione degli studenti e l’arrivo dei soccorritori all’interno del complesso scolastico.

Secondo quanto riferito dal tenente colonnello Dechrapee Kongdee, l’autore dell’attacco era uno studente. Dopo aver sparato, il ragazzo si sarebbe tolto la vita. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica e soprattutto il movente, sul quale al momento non sono state diffuse informazioni definitive.

Il bilancio cambia nelle prime ore

La confusione iniziale ha prodotto cifre molto diverse. Le prime notizie provenienti dalla Thailandia parlavano di un numero di feriti compreso tra 15 e 20, mentre le informazioni successivamente confermate dalla polizia e riportate da Reuters indicano quattro persone ferite.

È dunque necessario distinguere il bilancio verificato dalle cifre circolate immediatamente dopo gli spari. Al momento risultano morti un insegnante e il giovane aggressore. Tra i feriti ci sono tre studenti e un altro docente.

La polizia ha isolato l’area mentre i soccorritori hanno trasferito le persone colpite nelle strutture sanitarie. Restano da chiarire l’età esatta dell’assalitore, il modo in cui sia entrato in possesso dell’arma e gli eventi che hanno preceduto l’attacco.

Un altro attacco a pochi mesi di distanza

La sparatoria riporta l’attenzione sulla sicurezza negli istituti thailandesi. Nel febbraio scorso un altro episodio armato aveva colpito una scuola nel distretto di Hat Yai, nella provincia meridionale di Songkhla. In quell'occasione una docente era morta in seguito alle ferite riportate e uno studente era rimasto ferito.

L’indagine sulla tragedia di Nonthaburi dovrà ora stabilire se vi fossero stati segnali precedenti e ricostruire le ore che hanno portato lo studente ad aprire il fuoco. Le autorità non hanno per ora indicato un movente.