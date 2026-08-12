Ucraina a corto di Patriot, Kiev porta la guerra più in profondità in Russia Gli intercettori scarseggiano mentre Mosca intensifica i raid. Zelensky preme sugli Stati Uniti

Per l’Ucraina la difesa aerea è diventata una corsa contro il tempo. I sistemi Patriot rappresentano ancora uno degli strumenti fondamentali per contrastare i missili balistici russi, ma gli intercettori disponibili non tengono il passo con la pressione esercitata da Mosca. La conseguenza è una strategia su due fronti: chiedere agli alleati altre munizioni per proteggere città e infrastrutture e, contemporaneamente, colpire sempre più in profondità le basi e la catena logistica che consentono alla Russia di alimentare i propri attacchi.

L'urgenza è tornata evidente dopo l'ultima offensiva contro Zaporizhzhia, dove secondo il bilancio comunicato dal presidente Volodymyr Zelensky sono morte sei persone e altre 19 sono rimaste ferite. Il leader ucraino ha accusato la Russia di aver utilizzato anche missili balistici nordcoreani. Mosca sostiene invece di aver preso di mira obiettivi collegati all'industria militare e alla logistica ucraina.

Lo scudo che non basta più

Il problema per Kiev non è soltanto avere batterie Patriot sul territorio, ma poterle alimentare con un numero sufficiente di intercettori. Il progressivo consumo delle scorte di PAC-3 era già stato indicato come una delle vulnerabilità più serie della difesa ucraina, soprattutto di fronte all'aumento dell'impiego russo di missili balistici e di altre armi difficili da neutralizzare.

Gli ultimi attacchi hanno ulteriormente aggravato la situazione. Zelensky ha chiesto ai partner di trasferire rapidamente intercettori già presenti nei loro arsenali, mentre Kiev tratta con Washington per assicurarsi forniture regolari. Nei giorni scorsi il presidente ucraino ha parlato di un'intesa con gli Stati Uniti per consegne mensili di missili destinati ai Patriot, senza tuttavia indicare pubblicamente quantità sufficienti a cancellare l'emergenza.

Il nodo è particolarmente delicato in vista dell'inverno. Centrali elettriche, reti energetiche e grandi centri urbani sono obiettivi che Mosca ha già colpito sistematicamente negli anni della guerra. Una carenza di intercettori costringerebbe la difesa ucraina a scegliere quali aree proteggere e quali lasciare maggiormente esposte.

La battaglia per produrre i missili

Kiev vuole per questo andare oltre le forniture occidentali e ottenere la possibilità di partecipare direttamente alla produzione. La richiesta riguarda la tecnologia Patriot, sottoposta però a rigidi vincoli americani. La filiera degli intercettori resta infatti strettamente legata all'industria della difesa degli Stati Uniti.

Le trattative sono ancora complesse. Donald Trump ha pubblicamente mostrato cautela sull'ipotesi di trasferire a Kiev tecnologie così sensibili e a fine luglio ha negato che fosse già stato raggiunto un accordo definitivo per consentire all'Ucraina di costruire i missili. I colloqui, tuttavia, sono proseguiti.

Anche un'intesa politica non cancellerebbe il problema immediato. Costruire una nuova capacità produttiva richiede impianti, componenti, personale specializzato e tempo. Lo stesso Zelensky ha riconosciuto che avviare una produzione nazionale su scala significativa non sarebbe una soluzione istantanea.

Il paradosso è evidente: gli intercettori servono adesso, mentre l'autonomia industriale potrà produrre effetti soltanto nel medio periodo.

L'Europa e gli arsenali sotto pressione

Anche l'Europa è coinvolta nella corsa alle munizioni. Diversi Paesi hanno ceduto sistemi, componenti o intercettori, ma la guerra ha mostrato quanto siano limitate le scorte disponibili rispetto a un conflitto caratterizzato da un consumo così intenso.

Il problema non riguarda quindi più soltanto la capacità di sostenere Kiev. I governi europei devono contemporaneamente preservare quantità sufficienti di missili per la propria difesa e per gli impegni assunti nella Nato.

È una delle lezioni strategiche più importanti emerse dal conflitto: la disponibilità di sistemi sofisticati non basta se la produzione delle munizioni necessarie al loro funzionamento rimane inferiore al ritmo con cui possono essere consumate durante una guerra ad alta intensità.

Per l'Ucraina la dipendenza è ancora più marcata. Senza un aumento della produzione occidentale o l'apertura di nuove filiere, ogni nuova ondata di missili russi rischia di trasformarsi in una competizione tra il numero di bersagli in arrivo e quello degli intercettori rimasti nei depositi.

Colpire i missili prima che partano

Da questa vulnerabilità deriva l'altra metà della strategia di Kiev. Se non è possibile intercettare ogni missile, l'obiettivo diventa ridurre la capacità russa di lanciarlo e indebolire le strutture che sostengono la macchina militare.

L'Ucraina continua quindi ad attaccare infrastrutture energetiche, basi, depositi e nodi logistici sul territorio russo. Le raffinerie sono diventate uno dei bersagli più significativi perché il carburante rappresenta una componente essenziale della logistica militare e, allo stesso tempo, una voce importante dell'economia russa.

La capacità dei droni ucraini di raggiungere obiettivi a centinaia o persino migliaia di chilometri dal confine ha progressivamente allargato la profondità geografica del conflitto. Non si tratta di un sostituto della difesa aerea, ma di una strategia complementare: rendere più costoso e complicato sostenere gli attacchi contro l'Ucraina.

La guerra entra in una nuova fase industriale

Dietro la battaglia dei Patriot si intravede così un problema destinato a sopravvivere alla singola offensiva. La guerra non viene combattuta soltanto attraverso la disponibilità delle armi più avanzate, ma sulla capacità di produrle in quantità sufficienti e di sostituire rapidamente quelle utilizzate.

La produzione statunitense degli intercettori Patriot era già stata programmata per crescere prima dell'ultima fase del conflitto, proprio per rispondere alle esigenze americane e a quelle degli alleati. Ma la domanda internazionale e il consumo ucraino hanno trasformato i tempi industriali in una variabile strategica.

Per Zelensky, riuscire a entrare almeno in parte nella filiera significherebbe ridurre una dipendenza che ogni inverno torna a pesare sulla sicurezza del Paese. Per gli Stati Uniti significa invece decidere fino a che punto condividere una tecnologia militare considerata sensibile.

Nel frattempo Mosca continua a premere sulle città e sulle infrastrutture ucraine, mentre Kiev risponde spostando sempre più lontano dal fronte i propri attacchi. È una guerra nella quale la distanza conta sempre meno e le scorte sempre di più.