Harry e Meghan tornano nel Regno Unito, nuova incognita per i Windsor I Sussex sono arrivati con Archie e Lilibet. Vivranno fuori Londra senza tornare ai doveri reali

Harry e Meghan sono di nuovo in Gran Bretagna. Sei anni dopo lo strappo che li aveva portati prima fuori dalla famiglia reale operativa e poi negli Stati Uniti, i duchi di Sussex sono arrivati nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet, aprendo una fase completamente nuova nei già tormentati equilibri della monarchia britannica.

La famiglia è atterrata mercoledì all'aeroporto di Birmingham dopo un volo privato proveniente dalla California. Il rientro era stato anticipato nei giorni scorsi dalla Bbc e da altre testate britanniche ed è stato successivamente confermato da numerosi media. I Sussex dovrebbero stabilirsi in una proprietà privata fuori Londra, con la zona delle Cotswolds indicata dalla stampa come una delle ipotesi più accreditate. La località esatta, tuttavia, non è stata resa ufficialmente nota.

Archie, sette anni, e Lilibet, cinque, sono stati iscritti a una scuola britannica e inizieranno le lezioni con l'avvio del nuovo anno scolastico. È un dettaglio che rende il ritorno molto diverso da una delle visite occasionali compiute dalla famiglia negli ultimi anni e indica la volontà di trascorrere nel Paese un periodo prolungato.

Un ritorno, ma non a corte

Sul piano istituzionale, almeno per ora, non cambia nulla. Harry e Meghan non torneranno a essere working royals, non riprenderanno gli incarichi abbandonati nel 2020 e non risiederanno in una proprietà della Corona. Continueranno a essere membri della famiglia reale senza svolgere funzioni ufficiali per conto del sovrano.

Ed è proprio questa posizione intermedia a rendere il loro ritorno potenzialmente delicato. I Sussex vivranno di nuovo nello stesso Paese del re Carlo III, del principe William e di Catherine, ma conserveranno una propria struttura professionale, una propria attività commerciale e una capacità di comunicazione indipendente da Buckingham Palace.

La loro presenza rischia così di creare ciò che alcuni osservatori britannici hanno già definito una situazione da "corti rivali": non due corti istituzionali, naturalmente, ma due poli di attenzione pubblica capaci di contendersi spazio sui giornali, sui social network e nell'immaginario internazionale.

Ogni apparizione di Harry e Meghan, ogni iniziativa professionale, ogni incontro o mancato incontro con i Windsor sarà osservato come un evento reale. Per William e Catherine, destinati a rappresentare sempre più il futuro della monarchia, la concorrenza per l'attenzione mediatica potrebbe diventare un problema tutt'altro che secondario.

Il nodo William

Il vero punto interrogativo resta il rapporto tra Harry e il fratello maggiore. La relazione con re Carlo sembra aver conosciuto negli ultimi tempi qualche segnale di disgelo. Molto più profonda resta invece la frattura con William, alimentata negli anni dalle interviste dei Sussex, dalla serie televisiva dedicata alla loro uscita dalla famiglia reale e soprattutto dalle rivelazioni contenute nell'autobiografia di Harry, Spare.

Il ritorno in Gran Bretagna rende quella distanza più difficile da gestire. Finché Harry viveva a migliaia di chilometri da Londra, la separazione poteva essere anche geografica. Ora i due fratelli torneranno a muoversi nello stesso spazio pubblico e familiare, con i rispettivi figli cresciuti nello stesso Paese.

Non risultano, al momento, elementi concreti che permettano di sostenere che William abbia deciso di privare il fratello e la sua famiglia dei titoli una volta diventato re. Il tema è stato più volte evocato dalla stampa e dagli ambienti monarchici, ma la materia è costituzionalmente complessa e non può essere ridotta a una semplice decisione personale dell'erede al trono.

Anche l'ipotesi secondo cui i Sussex sarebbero rientrati principalmente per blindare la propria posizione dinastica prima della successione resta un'interpretazione, non un fatto accertato.

Il ridimensionamento dell'avventura americana

A pesare sulla decisione potrebbe esserci anche il bilancio degli anni trascorsi negli Stati Uniti. L'operazione americana non può essere definita un fallimento assoluto: il documentario Harry & Meghan ha ottenuto un'enorme audience e il libro di Harry è stato un successo editoriale internazionale. Ma il progetto di costruire un impero mediatico stabile attorno al marchio Sussex ha prodotto risultati molto più discontinui delle aspettative iniziali.

Il ricchissimo accordo con Spotify si è concluso dopo una sola stagione del podcast di Meghan. La collaborazione con Netflix, partita con ambizioni e cifre eccezionali, è stata progressivamente ridimensionata e diversi prodotti successivi alla serie autobiografica non hanno replicato quel successo. Anche le iniziative imprenditoriali di Meghan hanno avuto un andamento irregolare.

I Sussex conserveranno comunque la casa di Montecito e i loro interessi negli Stati Uniti. Parlare di una cancellazione completa dell'esperienza americana sarebbe quindi prematuro. Più corretto considerare il ritorno britannico come una ridefinizione del loro baricentro familiare e professionale.

La variabile Carlo

C'è poi una dimensione molto più privata. La malattia di Carlo III ha modificato inevitabilmente il rapporto del sovrano con il tempo e con la propria famiglia. Harry ha già manifestato pubblicamente il desiderio di una riconciliazione e negli ultimi mesi padre e figlio hanno avuto nuove occasioni di incontro.

La presenza di Archie e Lilibet nel Regno Unito consentirà inoltre al sovrano di vedere più frequentemente due nipoti che negli anni trascorsi in California sono rimasti inevitabilmente lontani dalla vita quotidiana dei Windsor.

È forse questo il punto sul quale il ritorno dei Sussex può trasformarsi tanto in un'opportunità quanto in un rischio. Una ricomposizione familiare potrebbe togliere alla monarchia una delle ferite più visibili degli ultimi anni. Una nuova guerra pubblica tra i fratelli avrebbe invece l'effetto opposto.

La sfida delle due famiglie reali

Harry conserva qualcosa che né la rottura con Buckingham Palace né sei anni in America gli hanno tolto: la capacità di generare attenzione. Lo stesso vale per Meghan. Il loro problema negli Stati Uniti è stato semmai trasformare quell'attenzione in un modello professionale capace di durare oltre il racconto della frattura con i Windsor.

In Gran Bretagna quella capacità torna ad avere un peso politico e simbolico molto maggiore. Non perché i Sussex costituiscano realmente una seconda monarchia, ma perché qualsiasi loro movimento può essere letto in rapporto alla prima.

Le interpretazioni più estreme, comprese quelle che attribuiscono a Harry una volontà consapevole o inconscia di distruggere la monarchia e la collegano all'eredità della madre Diana, appartengono alla polemica e alla psicologia a distanza, non ai fatti verificabili. La storia di Diana continua certamente a pesare sull'identità pubblica del principe, ma trasformarla nella prova di un progetto contro la Corona significherebbe oltrepassare ciò che oggi è possibile documentare.

Il dato concreto è già abbastanza dirompente: dopo sei anni, Harry, Meghan, Archie e Lilibet sono nuovamente in Gran Bretagna. I Sussex non tornano dentro la monarchia operativa, ma tornano abbastanza vicino da condizionarne inevitabilmente il racconto pubblico.

Per re Carlo, può essere l'occasione per ricucire una famiglia. Per William, l'inizio di una convivenza molto più scomoda. Per la Corona, un equilibrio che da oggi diventa ancora più difficile da controllare.