Ratko Mladic, l’architetto del terrore: Srebrenica, Sarajevo e pulizia etnica Genocidio, assedi, deportazioni e massacri: la scia di sangue accertata dai giudici dell’Aia

Ratko Mladic non fu semplicemente il comandante di un esercito che commise atrocità. Per i giudici internazionali fu uno degli uomini che trasformarono l’eliminazione fisica, la deportazione e il terrore contro i civili in strumenti di una strategia militare e politica. Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia lo condannò all’ergastolo per genocidio, persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione, trasferimento forzato, terrore contro la popolazione civile, attacchi illegali e presa di ostaggi. La condanna definitiva arrivò nel 2021.

Srebrenica, la macchina dello sterminio

A Srebrenica, nel luglio del 1995, quella strategia raggiunse il suo punto più feroce. L’enclave era stata dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite. Quando le forze serbo-bosniache entrarono nella città, migliaia di persone fuggirono verso Potocari, cercando rifugio presso la base dei caschi blu. Donne, bambini e anziani vennero caricati su autobus e camion e cacciati dal territorio. Gli uomini furono separati. Tra loro c’erano adolescenti di appena dodici anni e anziani oltre i sessanta.

Alle famiglie venne detto che li avrebbero raggiunti. Non accadde.

Gli uomini e i ragazzi furono rinchiusi in scuole, magazzini e altri edifici trasformati in luoghi di detenzione temporanea. Prima di essere uccisi, molti furono insultati, minacciati, picchiati, costretti a cantare canzoni serbe. Poi cominciarono le esecuzioni sistematiche. In pochi giorni, dal 12 al 17 luglio, migliaia di bosgnacchi vennero assassinati dalle forze serbo-bosniache. Il tribunale stabilì che Mladic intendeva eliminare la popolazione musulmana di Srebrenica, uccidendone uomini e ragazzi e deportando donne, bambini e anziani. Quell'intento fu qualificato giuridicamente come genocidio.

I magazzini trasformati in mattatoi

Il 13 e il 14 luglio circa mille uomini musulmani disarmati, tra cui minorenni e anziani, furono portati nel magazzino agricolo di Kravica. Le forze serbo-bosniache aprirono il fuoco con armi automatiche contro i prigionieri ammassati all’interno. I sopravvissuti vennero cercati e finiti.

Il 16 luglio, alla fattoria militare di Branjevo, tra mille e milleduecento civili furono condotti davanti ai plotoni di esecuzione. Alcuni avevano le mani legate, altri erano bendati. Prima di essere uccisi furono costretti a pregare secondo il rito musulmano. Nello stesso giorno, nel centro culturale di Pilica, furono assassinati circa cinquecento uomini e due donne.

Non bastò uccidere. Bisognava cancellare le prove. Nei mesi successivi esponenti delle forze serbo-bosniache fecero riaprire fosse comuni già riempite di cadaveri. I resti vennero estratti con mezzi meccanici e trasferiti in fosse secondarie più lontane, nelle zone di Zvornik e Bratunac. Corpi smembrati durante le operazioni di riesumazione finirono così distribuiti in sepolture diverse. Per anni l’identificazione delle vittime avrebbe costretto le famiglie a ricomporre, attraverso il Dna, resti dello stesso uomo recuperati in luoghi differenti.

Sarajevo, vivere sotto il mirino

Per quasi quattro anni Sarajevo fu trasformata in una città dove uscire di casa poteva significare morire. La campagna di cecchinaggio e bombardamento aveva, secondo la sentenza, uno scopo preciso: terrorizzare la popolazione civile.

I bersagli non erano soltanto postazioni militari. I colpi raggiungevano persone che andavano a prendere acqua, raccoglievano legna, attraversavano una strada, viaggiavano su tram e autobus, partecipavano a funerali, lavoravano nei giardini o facevano la spesa. Anche i bambini venivano colpiti mentre camminavano o giocavano.

Il 18 novembre 1994 un cecchino delle forze serbo-bosniache sparò contro una donna che camminava insieme ai figli. Il proiettile le attraversò l’addome e colpì alla testa il figlio di sette anni, uccidendolo. Il tribunale inserì l'episodio nella campagna deliberata contro i civili della capitale bosniaca.

Il 5 febbraio 1994 un colpo di mortaio esplose nel mercato di Markale, nel cuore di Sarajevo. Morirono 68 persone, più di 140 rimasero ferite. Quasi tutte erano civili, comprese donne, bambini e anziani. La sentenza stabilì che il colpo proveniva dalle posizioni del Corpo Sarajevo-Romanija, inserendo il massacro nella più ampia campagna di terrore per la quale Mladic fu condannato.

I giudici accertarono inoltre che Mladic partecipò personalmente alla scelta di obiettivi, comandò le unità impegnate nell'assedio, ordinò l'impiego di bombe aeree modificate, armi altamente imprecise, e nel settembre 1995 dispose l'interruzione dei servizi essenziali della città, costringendo la popolazione a uscire dalle abitazioni per procurarsi ciò che mancava e aumentando così l'esposizione al fuoco dei cecchini e dell'artiglieria.

La pulizia etnica come progetto

Il terrore non riguardò soltanto Srebrenica e Sarajevo. In numerose città e villaggi della Bosnia-Erzegovina, musulmani bosniaci e croati furono espulsi dalle zone rivendicate dai serbo-bosniaci. Il tribunale stabilì che Mladic partecipò al progetto criminale destinato a rimuoverli permanentemente attraverso persecuzioni, omicidi, sterminio, deportazioni e trasferimenti forzati.

A Sanski Most, nel maggio 1992, un gruppo di uomini musulmani fu portato nei pressi del ponte di Vrhpolje. Alcuni furono uccisi durante il tragitto. Gli altri vennero costretti a gettarsi uno dopo l’altro nel fiume. Una volta in acqua, i soldati aprirono il fuoco. Almeno 28 uomini morirono, compresi un minorenne e due anziani.

Nel campo di Keraterm, nel luglio dello stesso anno, un locale stipato di prigionieri venne investito da gas o sostanze irritanti. Quando i detenuti cercarono di uscire, le guardie illuminarono l'ingresso e aprirono il fuoco con armi automatiche. Poi spararono anche contro chi tentava di nascondersi all’interno. I morti furono tra 190 e 220.

Nei centri di detenzione descritti nelle sentenze mancavano acqua, cibo e condizioni igieniche elementari. I prigionieri venivano percossi con spranghe e tirapugni. Alcuni detenuti furono costretti a subire atti sessuali degradanti. Donne musulmane vennero violentate durante la campagna di persecuzione. A Foca, ragazze anche di dodici anni furono sottoposte a stupri ripetuti e, in alcuni casi, assegnate a singoli soldati come se fossero proprietà.

Gli ostaggi dell’Onu

Quando la Nato colpì obiettivi serbo-bosniaci nel 1995, tra 260 e 400 osservatori e caschi blu delle Nazioni Unite furono catturati dalle forze serbo-bosniache. Alcuni vennero incatenati o ammanettati vicino a strutture di importanza militare. Ad altri fu comunicato che sarebbero stati uccisi se i bombardamenti fossero continuati.

Non erano combattenti. Erano personale internazionale protetto dalle Convenzioni di Ginevra. Il loro sequestro aveva lo scopo di fermare gli attacchi della Nato. Anche per questo Ratko Mladic fu definitivamente condannato.

L’ultimo oltraggio

Oggi Ratko Mladic viene sepolto a Belgrado, nel cimitero di Topcider, accanto alla figlia Ana. La bara è stata accompagnata da un picchetto militare, alla cerimonia partecipano esponenti del governo serbo e sono stati concessi gli onori militari e di Stato annunciati nei giorni scorsi.

E mentre sotto terra finiscono i resti dell’uomo condannato per genocidio, sterminio e terrore contro i civili, per le strade di Belgrado alcune stime di stampa parlano di una folla arrivata a circa 350mila persone per rendergli omaggio. Dopo le fosse comuni, i bambini sotto il tiro dei cecchini e migliaia di uomini mandati davanti ai fucili, è l’ultimo dettaglio agghiacciante della sua vita.