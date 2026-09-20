La ricostruzione di Gaza al centro di colloqui tra Ue e Israele La commissaria europea e il ministro israeliano discutono della stabilità regionale

La commissaria europea per il Mediterraneo, Dubravka Suica, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, focalizzato sulle le relazioni tra Ue e Israele, Gaza e la stabilita' regionale. Lo ha riferito la stessa Suica su X.

"Abbiamo discusso delle relazioni Ue-Israele e del nostro interesse comune per la sicurezza e la stabilita' in tutto il Medio Oriente. Cio' include un'Autorita' palestinese riformata e funzionante", ha fatto sapere Suica. "Riguardo a Gaza, in vista dell'Assemblea generale dell'Onu, mi sono soffermata sull'urgente necessita' di promuovere una iniziale ricostruzione", facendo leva sul lavoro del Palestine Donor Group e del Team Gaza Initiative. "La nostra costante cooperazione e' fondamentale per realizzare progetti di ricostruzione sul campo", ha concluso la commissaria Ue, "abbiamo inoltre parlato di ampliare le opportunita' di cooperazione regionale triangolare nell'ambito del Patto per il Mediterraneo".