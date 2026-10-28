Germania, dagli archivi nazisti spuntano i nomi di Herberger e Genscher Le tessere del partito di Hitler riaprono il dibattito sul passato di figure celebri del dopoguerra

Il commissario tecnico della Germania campione del mondo nel 1954, uno dei più importanti ministri degli Esteri della Repubblica federale e altre personalità della cultura tedesca. Sono alcuni dei nomi che emergono dagli archivi del partito nazionalsocialista, resi più facilmente consultabili grazie alla digitalizzazione di milioni di documenti conservati negli Stati Uniti. Una ricerca che riporta al centro del dibattito tedesco il rapporto tra il passato nazista e le figure pubbliche protagoniste della ricostruzione democratica del dopoguerra.

Tra i nomi più significativi figurano Sepp Herberger, allenatore della nazionale che conquistò il Mondiale del 1954, e Hans-Dietrich Genscher, storico ministro degli Esteri della Germania federale, protagonista della diplomazia della riunificazione e successivamente del governo guidato da Helmut Kohl.

Il ct del miracolo di Berna iscritto al partito di Hitler

Josef Sepp Herberger è una figura simbolica della storia sportiva tedesca. Nel 1954 guidò la Germania Ovest alla vittoria contro l’Ungheria nella finale dei Mondiali in Svizzera, conquistando un titolo passato alla storia come il *miracolo di Berna*. Quel successo rappresentò anche un momento di riscatto collettivo per una nazione uscita sconfitta e devastata dalla Seconda guerra mondiale.

Dai documenti risulta che Herberger entrò nella Nsdap il 1° maggio 1933, pochi mesi dopo l’ascesa al potere di Adolf Hitler. La sua tessera riportava il numero 2.208.548. Nel 1937 divenne allenatore della nazionale tedesca, incarico che conservò anche durante il regime nazista. La sua appartenenza al partito era già stata oggetto di ricostruzioni storiche.

Il caso Genscher e gli altri nomi celebri

Particolarmente delicato è anche il caso di Hans-Dietrich Genscher, uno dei protagonisti della politica estera tedesca del secondo Novecento. Nato nel 1927 e morto nel 2016, fu ministro degli Esteri per quasi diciotto anni, ricoprendo un ruolo centrale negli equilibri europei durante la Guerra fredda e nel processo di riunificazione della Germania.

Il suo nome compare negli schedari del partito nazista. L’esistenza di una scheda non chiarisce, da sola, il grado di adesione ideologica o le circostanze dell’iscrizione. Tra le personalità presenti nei documenti figurano anche gli scrittori Martin Walser e Siegfried Lenz e il cabarettista Dieter Hildebrandt, esponenti della cultura tedesca del dopoguerra.

Milioni di schede accessibili dopo ottant’anni

La nuova ondata di ricerche nasce dalla pubblicazione online, avviata nel marzo 2026, dei documenti digitalizzati dai National Archives statunitensi. Si tratta di materiali provenienti dal Berlin Document Center, costituito dagli Alleati dopo la sconfitta del nazismo.

Le raccolte comprendono circa 12,7 milioni di schede digitalizzate, provenienti dagli schedari centrali e territoriali della Nsdap. Le registrazioni possono contenere nome, data di nascita, professione, residenza, numero di tessera e data di ingresso nel partito. Il settimanale Die Zeit ha sviluppato un sistema di ricerca che permette di individuare più facilmente i nominativi.

L’iscrizione non dimostra automaticamente una responsabilità criminale

Gli storici invitano a distinguere il dato documentale dal giudizio sulle singole persone. La presenza di una tessera può attestare un’appartenenza al partito, ma non dimostra automaticamente la partecipazione a crimini nazisti né consente di stabilire, senza ulteriori verifiche, le convinzioni personali dell’iscritto.

Le circostanze dell’adesione, la data, l’età e il ruolo ricoperto durante la dittatura sono elementi indispensabili per una valutazione storica attendibile. La pubblicazione degli archivi riapre così una questione che attraversa la società tedesca da generazioni: quanto del passato nazionalsocialista sia stato realmente affrontato e quanto sia rimasto nascosto dietro il silenzio delle famiglie.