Russia, Mosca annuncia l'abbattimento di 1.214 droni ucraini in una notte Il ministero della Difesa russo segnala intercettazioni in 19 territori, compresa regione di Mosca

La Russia denuncia una massiccia offensiva condotta con droni ucraini contro numerose regioni del Paese. Secondo quanto comunicato nella mattinata di giovedì 29 ottobre dal ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea avrebbero intercettato e distrutto 1.214 velivoli senza pilota nel corso della notte. Un numero particolarmente elevato, che, se confermato, rappresenterebbe un episodio di grande rilievo nella guerra tra Mosca e Kiev.

«Nel corso della scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 1.214 droni ucraini ad ala fissa», si legge nella dichiarazione diffusa dal dicastero militare russo e riportata dall'Agenzia Nova.

Il dato proviene esclusivamente dalle autorità di Mosca e non risulta accompagnato, nella comunicazione riportata, da elementi che consentano una verifica indipendente. Non sono stati inoltre precisati eventuali danni alle infrastrutture, conseguenze per la popolazione civile o possibili vittime.

Diciannove territori coinvolti, dalla regione di Mosca agli Urali

Secondo la ricostruzione fornita dal ministero, i droni sarebbero stati intercettati in un'area geografica molto estesa, comprendente regioni occidentali, centrali e territori più lontani dal confine ucraino.

Tra le zone indicate figurano Belgorod, Brjansk, Kursk, Voronezh e Rostov, regioni che per la loro posizione geografica rivestono un ruolo importante nel conflitto. Il comunicato cita inoltre Vladimir, Kaluga, Lipetsk, Mosca, Orel, Penza, Rjazan, Samara, Saratov, Smolensk, Tver e Tula.

L'elenco comprende anche le repubbliche del Bashkortostan e dell'Udmurtia, situate a notevole distanza dal territorio ucraino. La loro presenza nel bollettino evidenzia l'ampiezza geografica dell'attacco descritto dalle autorità russe.

Il ministero non ha specificato quanti velivoli sarebbero stati abbattuti in ciascuna regione, né ha fornito una distribuzione oraria delle intercettazioni.

La guerra dei droni e gli obiettivi strategici

L'impiego di velivoli senza pilota è diventato uno degli elementi centrali del conflitto iniziato con l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Entrambi gli eserciti utilizzano droni per operazioni di ricognizione, attacchi contro obiettivi militari e incursioni a lunga distanza.

Le operazioni ucraine in territorio russo hanno interessato, nel corso della guerra, anche depositi di carburante, raffinerie, infrastrutture energetiche e installazioni collegate alla logistica militare. Kiev ha più volte sostenuto che colpire queste strutture serve a ridurre la capacità della Russia di sostenere le operazioni belliche.

Le autorità russe, da parte loro, denunciano regolarmente il rischio rappresentato dagli attacchi con droni per la sicurezza delle città, delle infrastrutture e della popolazione civile.

L'estensione territoriale indicata nell'ultimo comunicato suggerisce un'operazione distribuita su più direttrici, ma non permette di stabilire quali fossero gli obiettivi effettivi dei velivoli o se tutti i droni segnalati fossero diretti contro installazioni strategiche.

Mosca sotto pressione, centinaia di droni diretti verso la capitale

La pressione sulla capitale russa emerge anche dalle informazioni diffuse dal sindaco Sergej Sobjanin, secondo il quale le difese aeree avrebbero abbattuto gran parte di 613 droni diretti verso Mosca nella notte del 29 ottobre. La notizia è stata riportata dall'agenzia Reuters, che ha documentato anche nuovi bombardamenti russi contro Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, dove il sindaco Ihor Terekhov ha segnalato danni a un edificio scolastico.

Il conflitto continua quindi a svilupparsi su due fronti: da una parte le incursioni ucraine in profondità nel territorio russo, dall'altra i bombardamenti condotti dalle forze di Mosca contro le città e le infrastrutture ucraine.

Un'escalation che complica il quadro diplomatico

L'intensificazione degli attacchi arriva in una fase in cui il confronto militare continua ad accompagnare i tentativi di riaprire un canale negoziale. Le distanze tra le posizioni russe e ucraine restano significative, soprattutto sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente prospettato la possibilità di nuovi colloqui trilaterali con Stati Uniti e Russia nel mese di novembre. Sul terreno, tuttavia, le operazioni militari proseguono senza segnali di una sospensione delle ostilità.

La cifra di 1.214 droni, comunicata dalle autorità russe, resta il dato centrale della giornata, ma dovrà essere confrontata con eventuali successive comunicazioni ufficiali e riscontri indipendenti. Al momento non è possibile accertare quanti velivoli abbiano effettivamente raggiunto il territorio russo, quanti siano stati distrutti e quali conseguenze abbiano prodotto le incursioni.