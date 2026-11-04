Francia, hacker tentano di scongelare le riserve di sangue: attacco sventato Colpiti i sistemi di refrigerazione di tre centri trasfusionali. L'allarme evita danni ai pazienti

Un attacco informatico avrebbe potuto compromettere preziose riserve di sangue destinate alle trasfusioni e alla produzione di medicinali. È accaduto in Francia, dove alcuni hacker sono riusciti a modificare da remoto le impostazioni dei sistemi di refrigerazione utilizzati dall'Établissement français du sang (EFS), l'ente pubblico che gestisce la raccolta e la distribuzione dei prodotti sanguigni. L'obiettivo era alterare le temperature delle celle frigorifere, mettendo a rischio la conservazione del plasma. L'intervento tempestivo dei tecnici ha impedito conseguenze sanitarie e la perdita delle scorte.

L'incursione è avvenuta nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre e ha interessato tre strutture dell'ente francese. Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori sono riusciti a intervenire sui parametri di funzionamento dei congelatori, modificando le temperature impostate da circa 30 gradi sotto zero fino a 110 gradi. Un valore estremo, che avrebbe potuto rendere inutilizzabili i prodotti conservati, se effettivamente raggiunto e mantenuto all'interno degli impianti.

L'attacco ai congelatori e l'allarme dei tecnici

A individuare le anomalie sono stati i sistemi di monitoraggio e sicurezza installati nelle strutture. Gli allarmi hanno consentito al personale di intervenire prima che le alterazioni dei parametri compromettessero la qualità dei prodotti biologici.

Le celle frigorifere interessate custodivano sacche di plasma destinate alle trasfusioni, materiale utilizzato per la produzione di farmaci e campioni conservati nelle biobanche. Si tratta di risorse particolarmente delicate, che devono essere mantenute a temperature controllate per garantirne le caratteristiche e la sicurezza.

L'Établissement français du sang ha confermato che nessun campione è stato compromesso e che non si sono registrate perdite di prodotti sanguigni. Le sacche presenti nelle apparecchiature coinvolte sono state trasferite oppure messe in sicurezza. La raccolta e la distribuzione del sangue sono proseguite regolarmente, senza ripercussioni per gli ospedali e per i pazienti.

È importante distinguere le temperature impostate dagli aggressori da quelle effettivamente raggiunte: il valore di 110 gradi, riportato dalla stampa francese, riguarda la configurazione dei sistemi di controllo e non dimostra che il plasma sia stato realmente riscaldato fino a quella temperatura.

Nel mirino il fornitore degli impianti frigoriferi

L'attacco non avrebbe colpito direttamente l'infrastruttura informatica dell'ente trasfusionale, ma un'azienda esterna incaricata della gestione degli impianti di refrigerazione.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa francese, il fornitore coinvolto sarebbe Coolworld, società specializzata in apparecchiature industriali per la refrigerazione e il congelamento. L'azienda ha confermato un incidente informatico che ha interessato un numero limitato di unità, indicando il coinvolgimento di un componente software fornito da una terza parte.

Il caso evidenzia una vulnerabilità sempre più rilevante per le infrastrutture essenziali: l'accesso ai sistemi di gestione di un fornitore può avere conseguenze sulle apparecchiature utilizzate dai suoi clienti, anche quando questi ultimi non subiscono direttamente una violazione delle proprie reti.

Per un servizio sanitario, il rischio non riguarda soltanto l'eventuale sottrazione di dati personali. Un attacco può modificare il funzionamento di dispositivi fisici, interrompere processi fondamentali e mettere in pericolo materiali indispensabili per le cure.

Dai supermercati alle strutture sanitarie, cresce l'allarme in Europa

L'episodio francese arriva dopo una serie di attacchi informatici che hanno preso di mira frigoriferi e congelatori della grande distribuzione in diversi Paesi europei. In alcuni supermercati, la manipolazione delle temperature ha provocato il deterioramento di prodotti alimentari e danni economici rilevanti.

Le incursioni hanno interessato installazioni in Francia, Belgio, Paesi Bassi e altri Stati europei, facendo emergere le criticità dei sistemi di refrigerazione collegati alla rete e gestiti a distanza.

Non è stato ancora accertato se l'attacco contro le strutture trasfusionali francesi sia riconducibile agli stessi responsabili o a una campagna informatica coordinata. Le analogie nei metodi utilizzati sono comunque al centro degli approfondimenti degli investigatori.

Il passaggio dai frigoriferi dei supermercati alle celle destinate alla conservazione del plasma introduce una questione particolarmente delicata. Se nella distribuzione alimentare il danno riguarda soprattutto la perdita delle merci, nel settore sanitario l'alterazione delle temperature può mettere a rischio prodotti biologici difficilmente sostituibili e potenzialmente indispensabili per salvare vite umane.

Le indagini e la sicurezza delle infrastrutture sanitarie

Sull'accaduto sono in corso accertamenti coordinati dalle autorità francesi, con il coinvolgimento del ministero della Salute e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi (ANSSI).

Gli investigatori dovranno chiarire le modalità dell'intrusione, individuare le eventuali vulnerabilità sfruttate e verificare se altre apparecchiature possano essere state esposte allo stesso rischio.

La vicenda riporta al centro del dibattito europeo la protezione informatica dei servizi essenziali. Ospedali, laboratori, centri trasfusionali e strutture farmaceutiche dipendono sempre più da apparecchiature digitali e sistemi di controllo remoto. Tecnologie che consentono una gestione efficiente delle attività, ma che richiedono misure di sicurezza adeguate.

Nel caso francese, la presenza di sistemi indipendenti di controllo e allarme si è rivelata determinante. La tempestiva individuazione delle anomalie ha impedito che un attacco informatico si trasformasse in un'emergenza sanitaria.

Resta però il segnale di una minaccia concreta: non occorre necessariamente bloccare i computer di un ospedale per comprometterne le attività. Può bastare alterare il funzionamento di un impianto che conserva materiali indispensabili per la salute dei pazienti.