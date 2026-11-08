Trump vuole Dana White alla Casa Bianca: il boss della Ufc frena Offerrto il ruolo di portavoce all'amico delle arti marziali. Ma dalla Cnn arriva una smentita

Donald Trump cerca un nuovo portavoce per la Casa Bianca e sorprende ancora una volta Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha offerto l'incarico a Dana White, imprenditore e amministratore delegato della Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione mondiale di arti marziali miste. Una scelta insolita, che porta la politica americana direttamente nel mondo degli incontri di combattimento e alimenta interrogativi sulle intenzioni del presidente.

L'annuncio è arrivato sabato 7 novembre attraverso Truth Social, la piattaforma utilizzata abitualmente da Trump per comunicare decisioni e iniziative politiche. Ma nel giro di poche ore sono emerse versioni contrastanti. White ha annunciato un incontro con il presidente per lunedì 9 novembre, mentre la Cnn, citando una fonte a conoscenza della vicenda, ha riferito che l'imprenditore avrebbe già declinato la proposta. Un collaboratore del presidente ha invece sostenuto che si trattasse di uno scherzo.

L'annuncio di Trump e la richiesta di portare i campioni della Ufc

Nel messaggio pubblicato sui social, Trump ha descritto Dana White come un combattente e un guerriero, presentandolo come la persona ideale per assumere il ruolo di portavoce dell'amministrazione.

Il presidente non si è limitato a proporre l'incarico. Ha anche suggerito che il manager portasse con sé alcuni celebri protagonisti delle arti marziali miste, indicandoli come possibili assistenti. Tra i nomi citati figurano Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harrison.

L'obiettivo dichiarato, con il linguaggio provocatorio che caratterizza la comunicazione del presidente, sarebbe quello di difendere l'amministrazione dagli attacchi della sinistra americana.

Un messaggio che ha immediatamente attirato l'attenzione dei media statunitensi, anche perché il ruolo di portavoce della Casa Bianca richiede una gestione quotidiana dei rapporti con la stampa, delle comunicazioni ufficiali e delle domande sulle decisioni politiche del governo.

Dana White annuncia un incontro, ma spunta l'ipotesi del rifiuto

La reazione del numero uno della Ufc ha contribuito ad alimentare il mistero. Impegnato a Londra per un evento di pugilato, White ha confermato di essere diretto a Washington e di avere un appuntamento con Trump fissato per lunedì.

Interrogato dai giornalisti sulla possibilità di conciliare il nuovo incarico con le attività imprenditoriali, ha osservato di avere già molti impegni professionali. Non ha però chiarito se intenda accettare l'offerta, limitandosi a rinviare eventuali spiegazioni all'incontro con il presidente.

Nel frattempo, sul suo profilo Instagram è comparsa un'immagine che lo ritrae idealmente dietro il podio della sala stampa della Casa Bianca, accompagnata da un riferimento all'inizio di un nuovo capitolo.

La ricostruzione della Cnn presenta tuttavia uno scenario diverso. Secondo una fonte citata dall'emittente, White avrebbe già rifiutato l'offerta. Non è quindi chiaro se l'iniziativa di Trump rappresenti una candidatura concreta, una provocazione destinata ai social oppure un tentativo di coinvolgere pubblicamente un alleato personale.

Un'amicizia nata nel mondo degli affari

Il rapporto tra Donald Trump e Dana White risale a oltre vent'anni fa, quando l'imprenditore immobiliare mise a disposizione uno dei suoi casinò per ospitare eventi della Ufc, contribuendo alla visibilità di una disciplina che all'epoca cercava ancora pieno riconoscimento negli Stati Uniti.

Da allora il legame si è consolidato. White ha sostenuto pubblicamente Trump durante la campagna presidenziale del 2016 e ha continuato a schierarsi al suo fianco negli anni successivi.

Il presidente, a sua volta, è diventato una presenza abituale nei principali eventi della Ufc, spesso accolto con entusiasmo dal pubblico. Nel giugno 2026 la collaborazione ha raggiunto un livello ancora più simbolico con l'organizzazione di un evento di arti marziali miste nei giardini della Casa Bianca, nell'ambito delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana.

La vicinanza tra i due non riguarda soltanto lo sport. Entrambi condividono uno stile comunicativo diretto, costruito anche sulla provocazione e sulla capacità di mobilitare un pubblico particolarmente fedele.

La crisi della comunicazione alla Casa Bianca

L'ipotesi di affidare la comunicazione presidenziale a Dana White arriva in una fase difficile per l'amministrazione repubblicana. Il posto di portavoce è rimasto vacante dopo l'uscita di Katie Zacharia, rimasta in carica appena cinque giorni.

La sua nomina aveva seguito l'addio di Karoline Leavitt, che aveva lasciato l'incarico alla fine di agosto. Il rapido avvicendamento ha aperto una fase di incertezza nella gestione dei rapporti tra la presidenza e i giornalisti accreditati.

Anche ai vertici dello staff sono in corso cambiamenti significativi. Trump ha annunciato la sostituzione della storica collaboratrice Susie Wiles con Stephen Miller nel ruolo di capo di gabinetto, una decisione che segna un'ulteriore riorganizzazione degli equilibri interni.

A pesare sul quadro politico sono soprattutto i risultati delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, che hanno visto i Democratici conquistare il controllo di entrambe le camere del Congresso. Una sconfitta pesante per i Repubblicani, destinata a complicare la seconda parte del mandato presidenziale.

La comunicazione politica diventa spettacolo

La possibile candidatura di White riflette anche una caratteristica consolidata della strategia di Trump: trasformare la comunicazione istituzionale in un evento capace di conquistare immediatamente l'attenzione pubblica.

La scelta di un volto proveniente dal mondo dello sport e dell'intrattenimento, privo di una tradizionale esperienza come portavoce politico, rappresenterebbe una rottura con le consuetudini della Casa Bianca.

Non sarebbe però la prima volta che il presidente attinge al mondo delle arti marziali miste per individuare collaboratori. L'attuale direttore della comunicazione, Steven Cheung, ha lavorato per la Ufc tra il 2013 e il 2016, prima di entrare stabilmente nell'organizzazione politica di Trump.

Proprio Cheung ha rilanciato con entusiasmo il messaggio presidenziale, incoraggiando pubblicamente White ad accettare la proposta.

Resta da comprendere se l'annuncio sia destinato a tradursi in un incarico effettivo. La risposta potrebbe arrivare dopo l'incontro annunciato per lunedì 9 novembre. Fino ad allora, tra indiscrezioni, smentite e dichiarazioni volutamente ambigue, il caso rimane aperto.

Per Trump, intanto, l'obiettivo di conquistare l'attenzione mediatica è già stato raggiunto. E la prospettiva di vedere il numero uno delle arti marziali miste davanti ai giornalisti della Casa Bianca è diventata un nuovo capitolo della sua imprevedibile presidenza.