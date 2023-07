Vigili del fuoco combattono contro l'incendio vicino Dubrovnik in Croazia L'incidente arriva mentre incendi mortali hanno devastato aree della regione mediterranea

Dozzine di vigili del fuoco hanno combattuto un incendio vicino alla pittoresca città meridionale di Dubrovnik, in Croazia. per contribuire a contenere l'incendio. L'incidente arriva mentre incendi mortali hanno devastato aree della regione mediterranea negli ultimi giorni, tra cui diversi incendi nella vicina Grecia e in tutta l'Adriatico in Italia.

Secondo quanto riferito, l'incendio vicino a Dubrovnik è stato a circa 12 chilometri (7,5 miglia) dalla famosa città medievale nel comune di Zupa Dubrovacka. L'incendio è scoppiato nella tarda serata di lunedì ma non ha provocato alcuna evacuazione della popolazione vicina, secondo l'associazione dei vigili del fuoco. Circa 130 vigili del fuoco stavano lavorando per contenere le fiamme che erano state propagate dal forte vento martedì. I media locali hanno riferito che l'incendio ha anche innescato l'esplosione di mine antiuomo nell'area.