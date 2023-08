Accoltellamento di massa vicino a Seoul: 14 persone ferite da un folle L'episodio in un centro commerciale nella città di Seongnam, in Corea del Sud

Almeno 14 persone sono rimaste ferite dopo che un uomo ha speronato un’auto su un marciapiede, poi è sceso dal veicolo e ha iniziato ad accoltellare le persone in un centro commerciale nella città di Seongnam, in Corea del Sud.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, almeno cinque persone sono rimaste ferite dall’auto e altre nove sono state accoltellate negli attacchi avvenuti in un affollato quartiere ricreativo vicino a una stazione della metropolitana. in una nota, l’Agenzia nazionale di polizia ha descritto l’attacco come “possibile atto di terrorismo”.

La polizia non ha fornito alcuna informazione immediata su un potenziale movente o sullo stato di coloro che sono rimasti feriti. Si tratta del secondo accoltellamento di massa avvenuto nel Paese nell’ultimo mese.

E anche stamane, la polizia della citta' di Daejeon, in Corea del Sud, ha arrestato un uomo accusato di aver accoltellato un docente di scuola superiore. L'agenzia di polizia metropolitana locale non ha fornito informazioni dettagliate in merito al responsabile dell'aggressione, che si e' verificata presso la locale scuola superiore Songchon. Il responsabile, un uomo di circa 20 anni, avrebbe atteso il docente al termine di una lezione, aggredendolo e dandosi poi alla fuga.

Le condizioni della vittima non sono note.