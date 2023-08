Hawaii in fiamme, a Maui escalation di morti: sono 36 i corpi recuperati Cumuli di macerie fumanti giacevano accumulati vicino alla riva, le barche nel porto sono bruciate

Un incendio ha devastato il cuore dell'isola hawaiiana di Maui al buio mercoledì, riducendo gran parte di una città storica in cenere e costringendo le persone a tuffarsi nell'oceano per sfuggire alle fiamme. Sono già 36 i corpi recuperati, decine sono rimaste ferite e 271 strutture sono state danneggiate o distrutte.

Sorvoli mercoledì sulla città di Lahaina da parte della US Civil Air Patrol e dal Dipartimento dei pompieri di Maui hanno mostrato l'estensione della devastazione, ha detto Mahina Martin, portavoce della Contea di Maui. Gli incendi hanno continuato a bruciare mercoledì pomeriggio, alimentati dai forti venti dell'uragano Dora mentre passava a sud delle isole hawaiiane.

Le autorità temevano che il bilancio delle vittime potesse aumentare. Con il calo dei venti, alcuni aerei hanno ripreso i voli, consentendo ai piloti di osservare l'intera portata della devastazione. Video aereo della costa di Lahaina ha mostrato decine di case e attività commerciali livellate al suolo, incluso Front Street, dove i turisti si radunavano per fare acquisti e mangiare.

Cumuli di macerie fumanti giacevano accumulati vicino alla riva, le barche nel porto erano bruciate e un fumo grigio aleggiava sulle scheletri spogli di alberi carbonizzati. "È spaventoso. Sono volato qui per 52 anni e non ho mai visto niente di simile", ha detto Richard Olsten, pilota di elicotteri per una compagnia turistica. "Avevamo le lacrime agli occhi, gli altri piloti a bordo e i meccanici, e anche io". L'agente governativo Sylvia Luke ha dichiarato che le fiamme hanno "distrutto intere comunità" e ha invitato i viaggiatori a stare lontani.

"Questo non è un luogo sicuro", ha detto. La causa esatta dell'incendio non poteva essere determinata, ma diversi fattori, tra cui forti venti, bassa umidità e vegetazione secca, hanno probabilmente contribuito, ha detto il Maggior Generale Kenneth Hara, generale aggiunto del Dipartimento della Difesa dello Stato delle Hawaii. Gli esperti hanno anche affermato che il cambiamento climatico sta aumentando la probabilità di condizioni meteorologiche più estreme.

"Il cambiamento climatico in molte parti del mondo sta aumentando l'aridità della vegetazione, in gran parte a causa delle temperature più alte", ha detto Erica Fleishman, direttrice dell'Istituto di Ricerca sul Cambiamento Climatico dell'Oregon State University. "Anche se hai la stessa quantità di precipitazioni, se hai temperature più alte, le cose si asciugano più velocemente". La conflagrazione spinta dal vento si è abbattuta sull'area con velocità e ferocia allarmanti, attraversando incroci e saltando edifici in legno nel centro della città di Lahaina che risale al 1700 ed è nell'Elenco Nazionale dei Luoghi Storici.

"Era apocalittico da quello che hanno spiegato", ha detto Tiare Lawrence dei 14 cugini e zii che sono fuggiti dalla città e si sono rifugiati a casa sua a Pukalani, a est di Lahaina.