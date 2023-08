La polizia irrompe in redazione e sequestra tutto: negli Usa non in Egitto Hanno sequestrato tutto per capire le fonti confidenziali che hanno rivelato uno scomodo segreto

Le irruzioni sono avvenute in una cittadina di circa 1.900 abitanti, situata a sud-ovest di Kansas City. L'editore Meyer ha dichiarato che durante l'irruzione, un giornalista è stato ferito e che i dipendenti sono stati temporaneamente allontanati.