La Germania e quella voglia matta di ritenere libero l'uso della marijuana La depenalizzazione sarebbe una svolta storica: potrebbe fungere da apripista in Europa

La Germania sta per legalizzare l'uso della marijuana. Il governo ha approvato un disegno di legge che prevede la vendita di cannabis nei negozi autorizzati, la coltivazione domestica di un certo numero di piante e la depenalizzazione del possesso di piccole quantità di cannabis.

La legalizzazione della cannabis è un tema controverso, ma il governo tedesco ritiene che sia la soluzione migliore per affrontare il problema della droga. La proibizione della cannabis non ha funzionato, ha portato solo alla diffusione di droghe illegali e alla criminalizzazione di persone che non commettono alcun reato.

La legalizzazione della cannabis, invece, permetterà di regolare il mercato della droga, di garantire la qualità dei prodotti e di tassare la cannabis per raccogliere entrate per lo Stato. Inoltre, la legalizzazione della cannabis aiuterà a ridurre i reati legati alla droga e a migliorare la salute dei cittadini.

La legalizzazione della cannabis in Germania è una svolta storica. È un segnale che il mondo sta cambiando e che le politiche proibizioniste stanno fallendo. La Germania è il primo grande paese europeo a legalizzare la cannabis e si spera che altri paesi seguiranno il suo esempio.

Ecco alcuni dei vantaggi della legalizzazione della cannabis in Germania:

Riduzione dei reati legati alla droga

Miglioramento della salute dei cittadini

Raccolta di entrate per lo Stato

Regolazione del mercato della droga

Garanzia della qualità dei prodotti

La legalizzazione della cannabis è una misura che è stata a lungo attesa in Germania. È una misura che porterà molti vantaggi al paese e che aiuterà a migliorare la vita dei cittadini

I costi del golpe in Niger

La conquista militare del Niger ha ribaltato anni di sforzi antiterrorismo occidentali in Africa occidentale. Il golpe pone sfide anche alla lotta dell'amministrazione Biden contro i militanti islamisti nel continente, in particolare nel Sahel, la regione semiarida a sud del Sahara dove i gruppi legati ad Al Qaeda e allo Stato islamico stanno rapidamente guadagnando terreno.

Il Niger, una nazione impoverita di 25 milioni di persone che è quasi il doppio del Texas, è stata recentemente l'eccezione a questa tendenza. Gli attacchi terroristici contro i civili sono diminuiti del 49% quest'anno, in gran parte a causa dell'addestramento e dell'assistenza delle truppe francesi e statunitensi alle forze nigeriane, nonché degli sforzi del presidente deposto, affermano gli analisti.

Questi guadagni potrebbero essere a rischio se scoppiasse un conflitto regionale o se la giunta ordinasse alle forze occidentali, tra cui 1.100 soldati americani, di andarsene e di chiudere tre basi di droni statunitensi. Potrebbe anche aprire la porta all'influenza russa in Niger sotto forma della compagnia militare privata Wagner, sostenuta dal Cremlino.

Conseguenze: un vuoto di sicurezza in Niger potrebbe incoraggiare i militanti a intensificare la propaganda, aumentare il reclutamento, stabilire mini-stati in aree remote e tramare attacchi contro i paesi occidentali. Rimuovere la presenza relativamente piccola degli Stati Uniti renderebbe più difficile gestire le minacce man mano che emergono, hanno affermato i funzionari.

L'Ucraina rivendica un altro piccolo guadagno

Le forze ucraine si sono spinte ulteriormente nella valle del fiume Mokri Yaly nel sud del paese, riconquistando il minuscolo villaggio di Urozhaine, con una popolazione di meno di 1.000 abitanti. La riconquista del villaggio, la prima da parte delle forze di Kiev dalla fine di luglio, segue la ritirata delle forze russe dopo oltre una settimana di combattimenti.

L'Ucraina detiene ora posizioni su entrambe le sponde del fiume Mokri Yaly. Ma il fatto che i progressi nella controffensiva di Kiev siano misurati dalla riconquista di piccoli villaggi rafforza quanto siano diventati difficili i combattimenti.