È stato un missile ucraino a fare strage nel mercato di Kostiantynivka Ci sono state 17 vittime, tra cui un bambino e trenta feriti

È stato un missile ucraino vagante, non un attacco russo, ad aver causato l'esplosione mortale in un mercato ucraino all'inizio di questo mese. Lo rivela un'indagine del Times e adesso si attendono conferme dal comando militare. Anche se le fonti dell'autorevole quotidiano sono "interne e autorevoli".

L'esplosione è avvenuta il 6 settembre in un mercato a Kostiantynivka, nella regione ucraina del Donetsk. Ha scatenato una risposta immediata per affrontare le esigenze mediche delle persone ferite nell'attacco. L'ospedale locale di Kostiantynivka, dove Médecins Sans Frontières (MSF) fornisce supporto al pronto soccorso, ha visto l'arrivo di 34 pazienti, di cui 15 erano considerati "codici rossi", cioè in condizioni critiche che richiedevano cure salvavita immediate.

La scena all'ospedale era caotica e drammatica. Medici e infermieri erano al lavoro frenetico, e tutte le sale operatorie erano occupate. Le persone ferite presentavano gravi traumi da esplosioni e bruciature. Purtroppo, attacchi come questo contro la popolazione civile e le infrastrutture civili sono diventati tristemente comuni in questa regione.

Cinque pazienti sono stati immediatamente portati in sala operatoria per interventi d'urgenza, mentre altri quattro in condizioni critiche sono stati trasferiti da Kostiantynivka a Dnipro per ricevere cure specialistiche. Tra di loro c'era una giovane donna che aveva subito ferite gravi, richiedendo ventilazione meccanica e cure mediche intensive a causa di ferite all'addome, al torace e a un pneumotorace.

La madre della paziente ha raccontato il terribile momento dell'attacco, quando sua figlia stava lavorando al mercato e l'esplosione ha scosso tutto. In mezzo al caos, Inna, la madre, ha fatto tutto il possibile per soccorrere sua figlia, insieme ad altri passanti che sono accorsi per aiutare.

La regione di Kostiantynivka e i suoi dintorni sono stati teatro di esplosioni e bombardamenti frequenti, con la città situata a soli 20 chilometri a ovest del fronte, diventando un obiettivo principale degli attacchi.

Dopo l'attacco, almeno 17 persone sono state uccise nell'esplosione, tra cui un bambino. L'ospedale ha accolto più di 30 pazienti feriti, molti dei quali versavano in pericolo di vita. L'ospedale di Kostiantynivka è diventato una delle poche strutture sanitarie funzionanti nelle vicinanze delle linee del fronte orientali. La guerra ha causato la distruzione di numerose strutture mediche nelle città circostanti, costringendo sia i pazienti che il personale medico a cercare rifugio. Ora, l'ospedale si trova a dover curare pazienti provenienti da diverse aree del distretto.

Intanto, il presidente Zelenskyj fa pulizia nel ministero della Difesa ucraino, dando una risposta dura alle voci di corruzione che circolavano da settimane. Il presidente ha licenziato tutti e sei i suoi vice ministri della difesa, aazzerando i vertici di un ministero che aveva attirato critiche per la corruzione negli appalti, poiché il bilancio militare era aumentato esponenzialmente durante la guerra.

La mossa è arrivata mentre Volodymyr Zelenskyj si dirigeva negli Stati Uniti, dove farà appello ai leader occidentali per ulteriori aiuti per la guerra. È previsto un discorso di persona all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e un incontro con il presidente Biden e i membri del Congresso a Washington più avanti nella settimana.

Nella lotta dell’Ucraina per riprendersi il territorio conquistato dalla Russia, la catena di comando per le decisioni sul campo di battaglia va direttamente da Zelenskyj allo stato maggiore in uniforme dell’esercito, aggirando in gran parte i civili del ministero della Difesa. Pertanto non si prevede che il turnover abbia un effetto immediato sul corso della guerra.