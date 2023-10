Viaggio nel mistero di Yoro, dove ogni anno piovono pesci E nel maggio del 1947 a Jennings in Louisiana dal cielo piovvero migliaia di piccole rane

Un mistero irrisolto è legato alla città di Yoro, in Honduras, dove ogni giugno si verifica una pioggia di pesci. Questo fenomeno è diventato una festa locale chiamata "La Lluvia de Peces" (La Pioggia di Pesci), in cui i residenti credono che la pioggia di pesci sia un miracolo.Il fenomeno si verifica con l'inizio della stagione delle piogge, a nordest del monte "El Mal Nombre", vicino alla città, nella pianura del "Pantano".

Il mistero

L'evento, probabilmente causato da una tromba marina proveniente dalla costa atlantica. Il problema irrisolto è perché a piovere siano sempre gli stessi pesci, tra l'altro non autoctoni, è mai, proprio mai, altri pesci che pure popolano il mare.

Spiegazione scientifica

Gli scienziati hanno offerto diverse spiegazioni per questo fenomeno. Una delle spiegazioni più accettate è che questi animali vengano sollevati da forti correnti d'aria durante tornado o trombe d'aria, e poi precipitino quando le correnti diminuiscono. Altre teorie suggeriscono che le piogge di animali possano essere il risultato di stormi di uccelli in volo o di altre situazioni meteorologiche estreme.

Il caso di Jennings, Louisiana (1947)

Nel tardo pomeriggio del 23 maggio 1947, i residenti di Jennings furono testimoni di una strana pioggia di rane. Secondo le testimonianze oculari, migliaia di piccole rane verdi caddero dal cielo, coprendo le strade e le abitazioni della città.

Gli esperti dell'epoca cercarono di spiegare il fenomeno. La teoria più accettata era che un tornado avesse sollevato le rane da uno stagno o da un corso d'acqua vicino e le avesse poi scaricate sulla città durante una tempesta. Questo tipo di evento è noto come "tromba d'aria d'acqua" e può sollevare piccoli oggetti, tra cui rane, nell'atmosfera. Ma siamo punto e a capo: perché solo le piccole rane e non altri animaletti della stessa taglia?

Mentre il caso di Jennings è uno dei più documentati, ci sono stati altri resoconti di piogge di rane in diversi luoghi del mondo. Questi eventi possono sembrare incredibili, ma sono spesso il risultato di condizioni meteorologiche eccezionali e non di eventi soprannaturali.