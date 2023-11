Israele approva il cessate il fuoco con Hamas in cambio di 50 ostaggi Quattro giorni di tregua e la liberazione di 150 tra donne e bambini palestinesi prigionieri

Dopo settimane di negoziati, il governo israeliano ha affermato che manterrà un cessate il fuoco di almeno quattro giorni a Gaza se Hamas avrà liberato 50 degli ostaggi catturati il ??mese scorso. In cambio, Israele scambierebbe circa 150 prigionieri palestinesi. Hamas e Qatar, i principali mediatori dell’accordo, non hanno commentato immediatamente.

Il governo israeliano ha affermato di essere “impegnato a riportare a casa tutti i rapiti”, aggiungendo: “Il rilascio di ogni 10 rapiti aggiuntivi comporterà un ulteriore giorno di tregua”. L'accordo non potrà essere attuato prima di domani, al più presto, per dare tempo ai giudici israeliani di esaminare le potenziali sfide legali al rilascio dei prigionieri, hanno detto funzionari israeliani.

Durante il cessate il fuoco proposto, i combattimenti si fermerebbero, le truppe israeliane rimarrebbero nelle loro attuali posizioni e Israele si asterrebbe dal far volare aerei di sorveglianza su Gaza per sei ore al giorno, hanno detto i funzionari. Ai civili attualmente presenti nel sud di Gaza non sarebbe permesso di tornare nel nord.

Hamas e i suoi alleati a Gaza hanno ucciso circa 1.200 persone e catturato circa 240 ostaggi durante il raid nel sud di Israele il 7 ottobre, secondo funzionari israeliani. Israele ha risposto con attacchi via terra e dal cielo, uccidendo circa 13.000 persone, secondo i funzionari sanitari di Gaza.

Israele ha rilasciato un noto poeta palestinese due giorni dopo che i suoi militari lo avevano arrestato mentre fuggiva nel sud di Gaza. Un amico di famiglia ha detto che era stato picchiato. Gli Stati Uniti hanno condotto una seconda serie di attacchi aerei in Iraq, distruggendo due strutture utilizzate da agenti iraniani, hanno detto funzionari militari statunitensi.