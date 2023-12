Gaza. Il corpo di Kfir, a 10 mesi vittima del terrore cieco di Hamas Rapito per fare pressioni su governo israeliano: i terroristi rifiutano di riconsegnare il corpicino

In un'intervista all'emittente Usa Cbs, un leader di spicco di Hamas, Ghazi Hamad, rispondendo su quanti ostaggi tenuti a Gaza sono ancora vivi ha risposto: "Non lo so. Il numero non è importante".

Hamad ha inoltre detto che Hamas ha rapito Kfir Bibas di 10 mesi e suo fratello Ariel di quattro anni per costringerli a "fare pressione sul loro governo, per dire loro: ci avete mandato all'inferno".

Quando gli è stato chiesto come un bambino di 10 mesi e un bambino di 4 anni potrebbero agire per fare pressione sul governo israeliano, Hamad ha ripetuto che "devono esercitare pressioni su Israele, il loro governo, per dire loro che stanno andando nella direzione sbagliata ".

Il leader di Hamas ha aggiunto che la famiglia Bibas "ha pagato il prezzo a causa dell'occupazione".

Hamas, che attribuisce a Israele la responsabilita' per la rottura della tregua, ha assicurato che sono morti almeno 32 palestinesi sotto i bombardamenti su Gaza nelle tre ore successive alla rottura della tregua.

Il gruppo islamista assicura che Israele si e' rifiutato anche di accettare il rilascio di Yarden Bibas e la consegna dei corpi della sua famiglia israelo-argentina: sua moglie, Shiri Silverman, ei loro figli Kfir, di dieci mesi, e Ariel, di quattro anni, morti a Gaza -sostiene Hamas- a causa dei bombardamenti israeliani.

Questa è una guerra contro i bambini". Lo ha detto il portavoce dell'Unicef , James Elder, in un video pubblicato su 'X' da un ospedale della Striscia di Gaza. "Possiamo sentire le bombe a 50 metri da qui - ha aggiunto - questo ospedale è al 200% delle sue capacità. L'inazione delle autorità influenti sta permettendo l'uccisione di bambini".

“Oggi coloro che sono al potere hanno deciso che l'uccisione dei bambini sarebbe ricominciata a Gaza. Se mi concedete un minuto, posso dire quello che avevo preparato prima dell'inizio degli attacchi. La situazione umanitaria a Gaza è così pericolosa che qualsiasi altra cosa diversa da una pace duratura e dagli aiuti d'emergenza su larga scala significherà una catastrofe per i bambini di Gaza. Avrei quindi parlato della situazione disastrosa in materia di salute, nutrizione, acqua e servizi igienici, e di come ciò minacci una catastrofe di proporzioni ineguagliabili per i bambini di Gaza. È tale l'enormità dei bisogni, tale è stato il blocco degli aiuti per così tanto tempo, che nonostante gli enormi sforzi di quest'ultima settimana, la situazione sanitaria, nutrizionale e igienica peggiora di giorno in giorno. Avrei concluso dicendo: È quindi necessario attuare un cessate il fuoco duraturo. L'alternativa è impensabile per chi già vive in un incubo. L'inazione, in fondo, è un'approvazione dell'uccisione di bambini. Ma eccoci qui. Le bombe sono iniziate pochi secondi dopo la fine del cessate il fuoco", aggiunge Elder.

"Sono andato immediatamente all'ospedale Nasser. Mentre ci avvicinavamo ho visto che c'era stato un attacco a circa 50 metri di distanza. Il Nasser è il più grande ospedale ancora funzionante di Gaza. È almeno al 200% della sua capacità. Centinaia di donne e bambini dormono nelle sale d'attesa e nei corridoi. I bambini con le ferite della guerra sono ovunque. Gli ospedali non possono accogliere altri pazienti feriti. Il sistema è distrutto. Ho visitato un ospedale nel nord del Paese , che di solito dovrebbe fare i rinvii a visite specialistiche. Ora è il più grande ospedale funzionante del nord. Sangue e bende insanguinate coprono il pavimento. Il personale sanitario è esausto. La chiesa all'interno dell'ospedale è un pronto soccorso - anch "essa è stata colpita. Ho visto una madre piangere mentre suo figlio moriva dissanguato. La morte è ovunque. Sono andato all'ospedale Nasser per tutta la settimana. Per ascoltare i bambini, i coraggiosi e instancabili operatori sanitari palestinesi, le famiglie.Ho giocato con i bambini, cercando di distrarli dolcemente dal loro incubo. E a volte ho potuto vedere un lieve cambiamento nei loro volti. Uno scorcio di infanzia che ritornava. Non più. La paura è tornata. Così come sono ferito. Mentre ero lì, sono arrivati ??corpi insanguinati", prosegue Elder.

"È da incoscienti pensare che altri attacchi contro la popolazione di Gaza possano portare a qualcosa di diverso dalla carneficina. Eppure, ci sono state tre o quattro grandi esplosioni nelle vicinanze mentre ero lì. Di certo, qualsiasi conversazione su Gaza deve iniziare con l'empatia.È profondamente inquietante sentire come alcuni siano stati in grado di ignorare la tragica morte di questi bambini;e ora, oggi, sembrano essere a proprio agio con gli orrori - gli attacchi - che ricominciano.Accettare il sacrificio dei bambini di Gaza significa che l'umanità si arrende.Questa è la nostra ultima possibilità, prima di cercare di trovarci a spiegare l'ennesima tragedia del tutto evitabile", conclude Elder.