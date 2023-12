Parigi, uccide la moglie e i suoi 4 figli: arrestato 33enne Di origini haitiane, i piccoli avevano 7,4,2 anni e l'ultimo di soli 8 mesi

Strage di Natale vicino a Parigi, a Meaux, dove una madre i 4 figli sono stati trovati morti in un appartamento. I 5 corpi senza vita sono stati scoperti nella serata di lunedì 25 dicembre in una abitazione di Meaux (Seine-et-Marne) ed è stata aperta, nella notte, un'inchiesta per omicidio premeditat dal procuratore di Meaux Jean-Baptiste Bladier. Le vittime, che sarebbero di origine haitiana secondo le informazioni riportate dalla tv francese sul suo sito web, sono "una donna e i suoi quattro bambini piccoli" di 7 anni, 4 anni, 2 anni e 8 mesi. Il padre, 33 anni, che si era dato alla fuga, è stato arrestato questa mattina.

Lo riporta la tv francese Bfmtv sul suo portale web, aggiungendo che l'uomo era già noto per vicende di violenza domestica.

Il procuratore di Meaux terrà una conferenza stampa alle 11. Il padre, ricercato da ieri sera, è stato arrestato stamane a Sevran, in Seine Saint Denis.

Di recente ci sono stati due tripli infanticidi perpetrati da padri nella regione parigina. Alla fine di novembre, un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville (Val-de-Marne). Ha menzionato in particolare un contesto di conflitto con la sua ex moglie riguardo alla custodia dei figli. Un mese prima, in ottobre, un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vémars, nella Val-d'Oise. I fatti si sono verificati anche "in un contesto familiare complicato" secondo la procura di Pontoise.