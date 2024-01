La strage al funerale firmata dall'Isis, Medio Oriente a un passo dal conflitto L'esercito israeliano continua a martellare il sud di Gaza, inizialmente indicato come sicuro

La rivendicazione dell'Isis è arrivata, spazzando via la propaganda iraniana che aveva puntato l'indice contro Stati Uniti e Israele. Lo stato Islamico ha perl'attentato a Kerman ha utilizzato due kamikaze sulla strada per la tomba del generale Qassem Soleimani, fondatore delle forze Qods delle guardie rivoluzionarie. L'Iran ha annunciato controlli più severi ai confini con l'Afghanistan e il Pakistan, dove le milizie terroristiche di Daesh sono ancora attive.

Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, accusa Israele di cercare di seminare insicurezza nella regione, ma promette che gli atti terroristici non intaccheranno la volontà dell'Iran. Nel frattempo, la Guida Suprema, Ali Khamenei, ha ordinato ai capi militari di esercitare "pazienza strategica" per evitare uno scontro diretto con gli Stati Uniti. La popolazione scende in piazza per protestare contro l'America e Israele per l'attentato a Kerman, mentre Khamenei promette "vendetta" per le vittime.

Le tensioni nel Medio Oriente sono in aumento, portando la regione sull'orlo di una possibile guerra. L'amministrazione Biden ha cercato di prevenire conflitti dopo gli attacchi mortali di Hamas contro Israele il 7 ottobre. Gli attacchi hanno costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case al confine tra Libano e Israele, mentre le forze israeliane continuano a colpire la città di Khan Younis nel sud di Gaza. Ci sono crescenti preoccupazioni per un conflitto più ampio a seguito dell'uccisione di un leader di Hamas a Beirut, Libano, e degli scontri tra Israele e Hezbollah, che hanno portato all'evacuazione di oltre 80.000 persone dal lato israeliano del confine.

Nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha bombardato aree precedentemente indicate come sicure per l'evacuazione civile, causando numerose vittime. L'ONU ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno privato i residenti di luoghi sicuri in cui cercare rifugio.

Nel frattempo, gli attacchi delle milizie ribelli Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso hanno costretto gli operatori delle petroliere a gestire i rischi e le perdite finanziarie. Inoltre, un attacco di droni statunitensi a Baghdad ha causato la morte di uno dei massimi leader di un gruppo militante legato all'Iran, suscitando la condanna del governo iracheno. Infine, un alto consigliere del Dipartimento dell'Istruzione si è dimesso in seguito alle critiche sulla gestione della guerra tra Israele e Hamas da parte del presidente Biden, diventando il secondo funzionario a farlo.