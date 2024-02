Super arma per distruggere i satelliti: gli Usa accusano la Russia La bomba sarebbe in grado di interrompere tutte le comunicazioni, gettando il paese nel panico

La Casa Bianca convoca i leader del Congresso per affrontare una grave minaccia alla sicurezza nazionale che, secondo fonti dell'intelligence citate dalla Cnn, è legata alla Russia. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, ha confermato l'incontro previsto per domani, criticando il presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, per aver divulgato anticipatamente la notizia.

Turner ha condiviso le informazioni con i membri della sua commissione, sottolineando l'urgenza di una questione legata a una capacità militare russa recentemente identificata come "altamente preoccupante e destabilizzante". Una fonte citata dalla Cnn ha definito la situazione "altamente preoccupante". Turner ha sostenuto che il presidente Biden dovrebbe rendere pubbliche tutte le informazioni relative a questa minaccia.

Sullivan ha dichiarato di aver contattato personalmente i leader del Congresso per organizzare un briefing che si terrà domani, al fine di fornire ulteriori dettagli sulla situazione.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto alle voci riguardanti la presunta intenzione della Russia di posizionare armi nucleari nello spazio, definendola un tentativo della Casa Bianca di spingere il Congresso a votare a favore di finanziamenti per l'Ucraina.

Peskov ha dichiarato che non può commentare la questione fino a quando non saranno fornite ulteriori informazioni durante il briefing di Sullivan. Tuttavia, ha suggerito che la Casa Bianca potrebbe cercare di influenzare il voto del Congresso, sia con argomentazioni reali che con supposizioni.

È una storia già lunga 40 anni

Le guerre stellari tra Usa e Russia sono un termine usato per indicare la competizione tra le due superpotenze per sviluppare e dispiegare armi spaziali, come missili, satelliti e laser, capaci di distruggere o interferire con i sistemi avversari. Questo scenario ricorda il progetto Star Wars, lanciato dagli Stati Uniti negli anni '80, per creare uno scudo spaziale contro gli attacchi nucleari sovietici.

Secondo alcune fonti, la Russia starebbe lavorando per posizionare in orbita armi nucleari anti-satellite (Asat), che potrebbero rendere “ciechi” i nemici, oscurando i loro “occhi elettronici” sul mondo. Gli Stati Uniti, invece, non avrebbero ancora tale capacità, ma la starebbero sviluppando, e avrebbero avvertito il Congresso e gli alleati europei della minaccia russa.

La Russia, però, ha smentito queste accuse, definendole uno stratagemma statunitense per giustificare il sostegno militare a Ucraina, Israele e Taiwan. Inoltre, ha affermato di non poter commentare le informazioni di intelligence rivelate dalla Casa Bianca.

Al momento, non si tratterebbe di una questione urgente, visto che le armi spaziali sono ancora in fase di sviluppo e non ancora operative.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in futuro, e portare a una guerra nucleare tra Usa e Russia, con conseguenze catastrofiche per il mondo.