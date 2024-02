Livingston, Texas: ritrovata morta sotto un ponte la piccola Audrii L'undicenne scomparsa da casa forse vittima di un amico di famiglia, già arrestato

Un'ondata di dolore e sgomento ha travolto l'America dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Audrii Cunningham, l'undicenne scomparsa la settimana scorsa mentre si recava a scuola. La piccola è stata identificata in un fiume a poche ore di distanza dalla sua abitazione, ponendo fine alle speranze e alle ricerche incessanti che avevano mobilitato la comunità. "Il corpo - ha dichiarato lo sceriffo della contea di Polk, Byron Lyons - era sotto il ponte della Highway 59".

Fermato un amico di famiglia

Don Steven McDougal, 42 anni, è sospettato di essere l'omicida. Alla domanda dei giornalisti su come sia stata uccisa la bambina, lo sceriffo ha risposto: "Non posso dire niente su questo".

McDougal è un amico del padre della vittima, viveva in una roulotte e ogni tanto si era offerto di dare un passaggio alla fermata del bus della scuola alla bambina, che abitava con la famiglia vicino a Lake Livingston, una delle più grandi riserve naturali del Texas.

Attorno alle 7 di martedì scorso McDougal e Audrii avevano lasciato la casa per dirigersi alla fermata, ma quella è stata l'ultima volta che la famiglia ha visto la bambina viva. A scuola non è mai arrivata.

Subito interrogato dagli uomini dello sceriffo, McDougal non è stato in grado di dire agli investigatori se aveva lasciato Audrii alla fermata. Aveva indicato agli investigatori una serie di posti dove aveva trascorso le ultime ore e aveva partecipato alle ricerche. Nell'elenco che aveva fornito non c'era il luogo dove è stato ritrovato il corpo. Negli ultimi giorni la situazione del sospettato si è aggravata. L'uomo era già agli arresti quando è stata fatta la macabra scoperta. Vicino alla diga di Lake Livingston è stato ritrovato uno zaino di "Hello Kitty". Secondo gli investigatori è possibile che appartenesse alla bambina.

Un dolore immenso e una richiesta di giustizia

La famiglia di Audrii è devastata dalla perdita. La madre, in un toccante appello, ha espresso il suo strazio e ha chiesto che venga fatta giustizia per sua figlia. La piccola, descritta come solare e amata da tutti, lascia un vuoto incolmabile in chi la conosceva e nella comunità di Livingston. La morte di Audrii ha acceso un faro sulla vulnerabilità dei bambini e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione.