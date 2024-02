Cannabis libera in Germania, approvata la legge che blocca i trafficanti Consentito l'uso a scopo ludico-ricreativo con delle piccole limitazioni: tedeschi divisi a metà

La Camera bassa del Parlamento tedesco, il Bundestag, ha approvato una misura per il rilascio controllato della cannabis in Germania. A partire dal 1° aprile, il possesso e la coltivazione della droga diventeranno legali per gli adulti soggetti a determinati requisiti. La decisione è stata presa con una schiacciante maggioranza di 407 voti a favore, mentre 226 deputati si sono espressi contro e quattro si sono astenuti. La legge sarà ora esaminata dal Consiglio federale il 22 marzo, sebbene non richieda l'approvazione formale, c'è la possibilità che la Camera regionale convochi la commissione di mediazione presso il Bundestag per ulteriori discussioni.

All'interno del Governo tripartito, vi sono stati dissensi riguardo alla proposta: i socialdemocratici (SPD), il partito del cancelliere, hanno mostrato resistenza, mentre i Verdi e i liberali dell'FDP si sono espressi favorevoli. Tuttavia, la riforma ha suscitato ampie critiche, soprattutto da parte delle associazioni mediche e della magistratura.

La popolazione tedesca sembra divisa sull'argomento: secondo un sondaggio di YouGov pubblicato oggi, il 47% degli intervistati era a favore della legalizzazione, mentre il 42% si è espresso contrario.

Il Governo sostiene che la riforma contribuirà a contrastare il mercato nero, ma tale affermazione è stata contestata dall'opposizione conservatrice, dai sindacati di polizia e da alcuni parlamentari della SPD. Con questa nuova legge, la Germania si unisce a Malta e Lussemburgo nel club dei paesi europei con politiche più liberali riguardo alla cannabis, entrambi hanno legalizzato l'uso ricreativo rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Si sottolinea che il possesso e il consumo della cannabis rimarranno vietati ai giovani di età inferiore ai 18 anni.

Men meno di un anno fa, nel luglio 2023, il ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, aveva presentato una proposta di legge per la riforma del settore della cannabis, che prevedeva la legalizzazione del possesso, della coltivazione per uso personale e la vendita attraverso club autorizzati. Di conseguenza, lo Stato tedesco intende consentire agli adulti di possedere e coltivare legalmente fino a tre piante di cannabis per uso personale.