Strage di Mosca: tre bambini tra le vittime, il bilancio è drammatico

Ci sono anche tre bambini tra le vittime dell'attacco terroristico al Crocus City Hall a Mosca, secondo l'elenco diffuso questa mattina dall'autorità sanitaria locale, scrive la Tass. Altre 121 persone, tra cui tre bambini, rimangono ricoverate in ospedale.

Secondo alcune testimonianze, gli assalitori avrebbero lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l'intero edificio si è trasformato in un rogo. Oltre 60 morti e 145 feriti, tra cui alcuni bambini, è il bilancio ancora provvisorio fornito dai servizi di sicurezza interni russi, Fsb. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per terrorismo e qualche ora dopo l'Isis ha rivendicato l'attacco. Miliziani dello Stato islamico, si legge in un messaggio sul canale Telegram del gruppo jihadista, "hanno attaccato un grande raduno (...) alla periferia di Mosca" e poi si sono "ritirati sani e salvi nelle loro basi".