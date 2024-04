Germania, sì alla legge sulla liberalizzazione della cannabis: feste in strada Sarà vietato fare pubblicità, venderla ai minori e guidare sotto l'effetto: prime licenze nel 2025

Festeggiamenti in strada a Berlino e in altre città tedesche dopo l'approvazione della legge che legalizza l'uso ricreativo della cannabis. Ieri sera, migliaia di persone si sono radunate in diverse piazze per celebrare questo storico evento. La legge, adesso ufficialmente entrata in vigore, consente agli adulti di acquistare e possedere fino a 20 grammi di cannabis per uso personale. Inoltre, sarà possibile coltivare fino a tre piante di cannabis in casa. La Germania è il primo grande paese europeo a legalizzare la cannabis. La decisione è stata salutata da molti come un passo avanti importante nella lotta contro il proibizionismo e per la tutela dei diritti individuali. Tuttavia, ci sono anche alcune preoccupazioni per i potenziali rischi dell'uso di cannabis, soprattutto tra i giovani. Il governo tedesco ha stanziato 400 milioni di euro per campagne di informazione e prevenzione.

Le prime licenze per la vendita di cannabis saranno rilasciate a partire dal 2025. Si stima che il mercato legale della cannabis in Germania possa raggiungere un valore di 4 miliardi di euro entro il 2028. La legalizzazione della cannabis in Germania è un evento storico che avrà un impatto significativo sulla società tedesca e sul panorama europeo.

Ecco alcuni dei principali punti della legge:

Possesso legale: Adulti di età superiore ai 18 anni possono possedere fino a 20 grammi di cannabis per uso personale.

Adulti di età superiore ai 18 anni possono possedere fino a 20 grammi di cannabis per uso personale. Coltivazione domestica: È possibile coltivare fino a tre piante di cannabis in casa.

È possibile coltivare fino a tre piante di cannabis in casa. Acquisto: La cannabis potrà essere acquistata in negozi specializzati e in farmacie.

La cannabis potrà essere acquistata in negozi specializzati e in farmacie. Tassazione: La cannabis sarà tassata al 19%.

La cannabis sarà tassata al 19%. Limiti di età: La vendita di cannabis ai minori di 18 anni è illegale.

La vendita di cannabis ai minori di 18 anni è illegale. Pubblicità: La pubblicità della cannabis è vietata.

La pubblicità della cannabis è vietata. Guida sotto l'influenza di cannabis: È illegale guidare sotto l'influenza di cannabis.

La legge sulla legalizzazione della cannabis in Germania è stata accolta con favore da molte persone, ma ha anche sollevato alcune preoccupazioni.

I sostenitori della legge affermano che essa avrà diversi benefici, tra cui:

Riduzione del crimine: La legalizzazione della cannabis toglierebbe il mercato al crimine organizzato. Aumento delle entrate fiscali: Il governo tedesco potrebbe incassare miliardi di euro in tasse dalla vendita di cannabis. Migliore accesso alla cannabis per uso medico: La legalizzazione della cannabis renderebbe più facile per i pazienti ottenere la cannabis per uso medico.

Gli oppositori della legge invece affermano che essa potrebbe avere diversi effetti negativi, tra cui:

Aumento del consumo di cannabis: La legalizzazione della cannabis potrebbe portare ad un aumento del consumo, soprattutto tra i giovani. Maggiori rischi per la salute: L'uso di cannabis può avere effetti negativi sulla salute mentale e fisica. Problemi di sicurezza stradale: La guida sotto l'influenza di cannabis è un pericolo per la sicurezza stradale.

Il tempo dirà quali saranno gli effetti reali della legge sulla legalizzazione della cannabis in Germania. Tuttavia, è chiaro che questo evento storico avrà un impatto significativo sulla società tedesca e sul panorama europeo.