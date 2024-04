È' morto O.J. Simpson, superstar del footbal e attore americano Assolto dai giudici penali, venne ritenuto colpevole del duplice omicidio in sede civile

È morto O.J. Simpson, l'ex star del football americano. Simpson, decorato giocatore, venne assolto dall'accusa di omicidio della ex moglie e di un suo amico, ma finì comunque in carcere anni dopo per un caso non collegato. La morte è avvenuta mercoledì sera a Las Vegas, come confermato dal suo avvocato a TMZ.

La brillante carriera di Simpson nel football è stata sempre oscurata dagli efferati omicidi del 1994: la sua ex moglie Nicole Brown Simpson e il suo amico Ronald Goldman vennero entrambi brutalmente uccisi a coltellate a Los Angeles. La diretta televisiva del suo arresto, avvenuto dopo un famoso inseguimento a bassa velocità, segnò una caduta di stile clamorosa per l'eroe sportivo.

Simpson aveva infranto le barriere razziali come running back di punta dei Trojans, la potente squadra dell'Università della Southern California alla fine degli anni '60, come protagonista di pubblicità di autonoleggi che correva freneticamente attraverso gli aeroporti negli anni '70, e come marito di una bionda e avvenente ex reginetta del ballo di fine anno del liceo negli anni '80. "Non sono nero, sono O.J.", diceva spesso agli amici.

Il pubblico rimase affascinato dal suo "processo del secolo" trasmesso in diretta televisiva. Il suo caso scatenò dibattiti su razza, genere, violenza domestica, giustizia per le celebrità e abusi della polizia. Una giuria lo dichiarò non colpevole di omicidio nel 1995, ma un successivo processo civile lo ritenne responsabile nel 1997 delle morti e lo condannò a pagare 33,5 milioni di dollari alle famiglie di Brown e Goldman.

Un decennio più tardi, ancora segnato dalla condanna civile in California, Simpson guidò cinque uomini a lui quasi sconosciuti in un confronto con due collezionisti di cimeli sportivi in una camera d'albergo angusta a Las Vegas. Due degli uomini con Simpson erano armati. Una giuria lo dichiarò colpevole di rapina a mano armata e altri reati. Rinchiuso in carcere all'età di 61 anni, scontò nove anni in una remota prigione nel nord del Nevada, incluso un periodo come inserviente della palestra. Non mostrò alcun pentimento quando venne rilasciato sulla parola nell'ottobre del 2017.

Durante l'udienza per la libertà vigilata, continuò a sostenere di aver solo tentato di recuperare cimeli sportivi e cimeli di famiglia che gli erano stati rubati dopo il processo penale a Los Angeles. "Ho fondamentalmente vissuto una vita senza conflitti, sapete," dichiarò Simpson, la cui libertà vigilata terminò alla fine del 2021.

Il fascino del pubblico per Simpson non svanì mai. Molti si chiedevano se fosse stato punito a Las Vegas per l'assoluzione a Los Angeles. Nel 2016, fu protagonista di una miniserie FX e di un documentario ESPN in cinque parti.

"Non credo che la maggior parte dell'America creda che l'abbia fatto io", disse Simpson al New York Times nel 1995, una settimana dopo che una giuria stabilì che non aveva ucciso Brown e Goldman. "Ho ricevuto migliaia di lettere e telegrammi di persone che mi sostenevano".

Dodici anni dopo, a seguito di un'ondata di indignazione pubblica, Rupert Murdoch cancellò un libro pianificato da HarperCollins, di proprietà di News Corp, in cui Simpson offriva il suo ipotetico resoconto degli omicidi. Avrebbe dovuto chiamarsi "Se l'avessi fatto". La famiglia di Goldman, ancora tenacemente alla ricerca del risarcimento multimilionario per omicidio colposo, ottenne il controllo del manoscritto. Lo ribattezzarono "Se l'avessi fatto: Confessioni dell'assassino".

"Sono tutti soldi sporchi, e sfortunatamente ho dovuto unirmi agli sciacalli", disse allora Simpson all'Associated Press. Ha incassato 880.000 dollari di anticipo per il libro, pagati tramite una terza parte.

"Mi ha aiutato a uscire dai debiti e a mettere al sicuro la mia proprietà", ha detto. Meno di due mesi dopo aver perso i diritti sul libro, Simpson è stato arrestato a Las Vegas.