Piogge mai viste nella storia, strade e aeroporto di Dubai sommersi dall'acqua Aerei costretti a tornare negli hangar: le piste sono diventate fiumi, sospesi i voli

Le gigantesche autostrade di Dubai sono ancora allagate, le scuole chiuse e il traffico aereo interrotto un giorno dopo le piogge record nella più famosa delle sette città-stato della federazione degli Emirati Arabi Uniti, nonostante il ritorno del sole. Enormi code si sono formate sulle autostrade a sei corsie, con alcuni tratti sommersi, quando gli Emirati hanno registrato 254 millimetri di pioggia in un giorno, l'equivalente di quasi due anni di precipitazioni in questo Paese desertico. Almeno una persona è morta, un uomo di 70 anni la cui auto è scivolata fuori strada nell'emirato di Ras el-Khaimah. Ai viaggiatori è stato consigliato di non recarsi all'aeroporto di Dubai, il più trafficato al mondo in termini di traffico internazionale, "a meno che non sia assolutamente necessario".

"I voli continuano ad essere ritardati e deviati. Stiamo lavorando duramente per ripristinare le operazioni il più rapidamente possibile in condizioni molto difficili", spiega un portavoce di Dubai Airports. Emirates, la compagnia aerea di bandiera di Dubai, ha sospeso il check-in a causa delle difficoltà di accesso all'aeroporto per il personale e i passeggeri, con strade bloccate e alcuni servizi di metropolitana sospesi. Lunghe code si sono formate fuori dalle stazioni dei taxi dell'aeroporto, mentre molti passeggeri hanno atteso all'interno notizie sul loro volo. Martedì, decine di voli sono stati ritardati, cancellati o deviati. Anche le scuole sono rimaste chiuse per il secondo giorno consecutivo.

La tempesta ha colpito gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein nella notte di lunedì, dopo aver colpito l'Oman, dove 18 persone, tra cui diversi bambini, sono morte. Secondo le autorità, le precipitazioni negli Emirati Arabi Uniti sono le più intense mai registrate nel Paese dall'inizio delle registrazioni nel 1949. Per Friederike Otto, docente senior di Scienze del clima presso il Grantham Institute dell'Imperial College di Londra, "le piogge mortali e distruttive in Oman e Dubai" sono state probabilmente aggravate dal "cambiamento climatico causato dall'uomo".