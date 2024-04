Parigi, il Moulin Rouge ha perso le ali: un mistero le cause Lo storico locale di Pigalle torna al centro dell'attenzione per un singolare incidente

Le ali del Moulin Rouge sono crollate nella notte, portando via parte della sua insegna. Per ragioni ancora sconosciute, durante la notte le ali e tre lettere dell'insegna del Moulin Rouge a Pigalle si sono staccate. Non sono stati segnalati feriti.

È successo nella notte tra mercoledì 24 aprile e giovedì 25

Intorno alle 2 di notte, i vigili del fuoco di Parigi sono intervenuti al 82 di boulevard de Clichy, nel 18° arrondissement di Parigi, in seguito ad un singolare incidente: la caduta delle ali del Moulin Rouge e di parte dell'insegna, che ha perso le tre lettere “MOU”.

Nessun ferito da segnalare

Per il momento non si conoscono le cause di questo crollo. Nella caduta le lame e il cartello non hanno provocato feriti. Quattro vigili del fuoco sono intervenuti per accertarsi che il resto della struttura non presentasse rischi.