Israele senza freni: raid su ospedale, tra le vittime fotografi e giornalisti Le vittime collaboravano con Al Jazeera, NBC e Associated Press

E' di almeno 15 morti il bilancio del bombardamento dell'esercito israeliano sull'ospedale Nasser di Khan Yunis. Tra le vittime almeno quattro giornalisti: un fotografo dell'agenzia di stampa Reuters e un reporter dell'emittente statunitense NBC.

Il fotoreporter della Reuters, riferisce Al Jazeera, era Hossam al-Masri, mentre il giornalista della NBC si chiamava Moaz Abu Taha. Le altre due vittime erano il fotoreporter di Al Jazeera, Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, freelance che collaborava anche con l'Associated Press.