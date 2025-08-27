Sparatoria in una chiesa cattolica: morti due bambini, 14 persone ferite L'attentatore si è suicidato: l'assalto a Minneapolis

Un'altra strage scuota l'America. A Minneapolis, nel Minnesota, un uomo armato di ficule ha aperto il fuoco nella chiesa dell'Annunciazione.

Due bambini sono morti, altrettanti sono in condizioni critiche. Il bilancio complessivo è di 14 feriti, ma i numeri potrebbero cambiare.

L'allarme è scattato alle 8:30 ora locale, le 15:30 in Italia. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanze.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha definito un “orribile atto di violenza”.

“Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota. L'Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!” ha detto il presidente Donald Trump.